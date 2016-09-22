 Borç 340 milyon $ – Fotomaç – 22 Eylül 2016
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    22 Eylül 2016, Perşembe
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    Borç 340 milyon $

    Borç 340 milyon $

    Özbek döneminde 6 ayda kulübün borcunda 9 milyon dolar artış olduğu ifade edildi

    Divan Kurulu Toplantısı'nın dünkü oturumunda, kulübün borcu Haziran ayı sonu itibariyle 340 milyon dolar olarak açıklandı. 2015 sonunda bu borç 331 milyon dolar olurken, başkan Dursun Özbek döneminde 6 ayda kulübün borcunda 9 milyon dolar artış görüldü. Divan Toplantısı'nda yönetim kurulu muhasip üyesi İsmail Sarıkaya, kulübün mali raporları hakkında bilgi verdi. Kulübün toplam borcunun ise 1 milyar 564 milyon lira, alacağının ise 579 milyon lira olduğunu belirten Sarıkaya, konsolide borç alacak farkının 985 milyon lira olduğunu kaydetti. 'ın 31 Aralık 2015 tarihiyle borç-alacak farkı ise 963 milyon liraydı.
    1. 22 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:21
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