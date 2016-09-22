 Artık bitmesi gerekiyordu! – Fotomaç – 22 Eylül 2016
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    22 Eylül 2016, Perşembe
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    Artık bitmesi gerekiyordu!

    Artık bitmesi gerekiyordu!

    G.Saray eski başkanı , " ve , çok eski dostlar. Onların her karşılaşması toplum ve için önemli" dedi.

    'ın ev sahipliği layıkıyla yerine getireceğine inandığını belirten Aysal, deplasman yasağının kalkmasını olumlu karşılayıp "Artık son bulması gerekiyordu" diye konuştu.

    GÖNLÜM G.SARAY'DA
    Aysal, şampiyonluk yarışı ile ilgili de şunları söyledi: "Futbolda sürpriz her zaman var. 3 büyükler, istatistik olarak önde görünüyorlar. Ama diğerlerine baktığımız vakit hakikaten bu sene çok çok iyi futbol seyredeceğimize inanıyorum. Bütün takımlara başarılar diliyorum. Gönlüm 'dan yana."
    1. 22 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:21
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