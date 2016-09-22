 Adayı boşaltacak – Fotomaç – 22 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Eylül 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Adayı boşaltacak

    Adayı boşaltacak
    Başkan Yardımcısı Eşref Alaçayır, Adası'nın işletmecisinin, anlaşma şartlarına uymadığı için yeni bir tahliye davası açılacağını söyledi. Alaçayır, "Galatasaray Adası'ndaki uygunsuz yıkım nedeniyle akde aykırılık kesinleştiğinden, 27 Eylül'deki tahliye davasında şansımızın çok yüksek" dedi.
    1. 22 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:38
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Adayı boşaltacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle