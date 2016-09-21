Sneijder var, Jong yok
Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Danny Blind, Belarus ve Fransa ile yapacakları maçlar için kadroyu açıkladı. Galatasaraylı Wesley Sneijder kadroya çağrılırken Nigel de Jong ile Fenerbahçe'nin Hollandalı isimleri Gregory van der Wiel ile Robin van Persie kadroya alınmadı.
- 21 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 00:41
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