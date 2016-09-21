 Sneijder var, Jong yok – Fotomaç – 21 Eylül 2016
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    21 Eylül 2016, Çarşamba
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    Sneijder var, Jong yok

    Sneijder var, Jong yok
    Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Danny Blind, Belarus ve Fransa ile yapacakları maçlar için kadroyu açıkladı. Galatasaraylı Wesley Sneijder kadroya çağrılırken Nigel de Jong ile 'nin Hollandalı isimleri Gregory van der Wiel ile Robin van Persie kadroya alınmadı.
    1. 21 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:41
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