Riera: Kolay yenerdik
Cimbom'un eski sol kanat oyuncusu Albert Riera yaklaşan derbi öncesi açıklamalarda bulundu. İspanyol futbolcu "Beşiktaş maçları G.Saraylı oyuncular için yılın en değerli karşılaşmaları arasında yer alır. Beşiktaş'ı her zaman kolay yeniyorduk. Bence yine aynısı olacaktır" ifadelerini kullandı.
- 21 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:00
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