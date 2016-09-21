 Riera: Kolay yenerdik – Fotomaç – 21 Eylül 2016
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    21 Eylül 2016, Çarşamba
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    Riera: Kolay yenerdik

    Riera: Kolay yenerdik
    Cimbom'un eski sol kanat oyuncusu Albert Riera yaklaşan derbi öncesi açıklamalarda bulundu. İspanyol futbolcu " maçları G.Saraylı oyuncular için yılın en değerli karşılaşmaları arasında yer alır. Beşiktaş'ı her zaman kolay yeniyorduk. Bence yine aynısı olacaktır" ifadelerini kullandı.
    1. 21 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:00
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