Poldi Florya’da çalışacak
Süper Kupa maçından bu yana sahalara dönemeyen Lukas Podolski, İstanbul'a geliyor. Aldığı program dahilinde tedavisini Almanya'da sürdüren tecrübeli futbolcunun yarın Florya'da olması bekleniyor. Sağlık Kurulu'nun kontrolünden geçecek olan Alman yıldızın cumartesi günü Vodafone Arena'da oynanacak Beşiktaş derbisinin kadrosunda olup olmayacağı kesinlik kazanacak.
- 21 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:01
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Eto'o kadro dışı bırakıldı
Toplam 2
Yorum
kartal ocakta beşiktaşta
- Tolgay Arslan'ın kaşı açıldı
Toplam 1
Yorum
UĞUR NEDEN HEP BJK YE TEST YAPILIYOR . ? FB - KONYA - OSMANLI DA AVRUPA DA OYNAYACAK ONLARA TEST YOK MU?
- Trabzonspor kupada moral arıyor
Toplam 1
Yorum
trabzonlu İşallah yeniliriz ersun gider bir dahada trabzona gelmez
Poldi Florya’da çalışacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.