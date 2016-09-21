 Poldi Florya’da çalışacak – Fotomaç – 21 Eylül 2016
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    21 Eylül 2016, Çarşamba
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    Poldi Florya’da çalışacak

    Poldi Florya’da çalışacak
    Süper Kupa maçından bu yana sahalara dönemeyen Lukas Podolski, İstanbul'a geliyor. Aldığı program dahilinde tedavisini Almanya'da sürdüren tecrübeli futbolcunun yarın Florya'da olması bekleniyor. Sağlık Kurulu'nun kontrolünden geçecek olan Alman yıldızın cumartesi günü Vodafone Arena'da oynanacak derbisinin kadrosunda olup olmayacağı kesinlik kazanacak.
    1. 21 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:01
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