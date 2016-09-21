 Pleiss: Türkiye’de niye korkayım? – Fotomaç – 21 Eylül 2016
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    21 Eylül 2016, Çarşamba
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    Pleiss: ’de niye korkayım?

    Pleiss: Türkiye’de niye korkayım?

    G.Saray Erkek Basketbol Takımı'nın yeni transferi Tibor Pleiss, Fotomaç'a özel açıklamalarda bulundu.

    ekibi Utah Jazz'dan transfer edilen 2.18'lik Alman pivot, "Almanya'da okulda birçok Türk arkadaşım vardı. 'de yaşamaktan korkmuyorum. Niye korkayım ki? Terör her ülkede var. Bombalar her yerde patlıyor. İki gün önce sanırım New York'ta bir patlama oldu. İstanbul'a gelmek ve yaşamak konusunda en ufak bir tereddütüm olmadı" dedi. Basketbol kariyerine 'de başlayan Pleiss, Podolski için ise "O bir Köln efsanesi. Basketbol maçlarına geliyormuş. Onunla tanışacağım ve maçlarını izleyeceğim" diye konuştu.
    1. 21 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 20:40
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