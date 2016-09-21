 Ödülü şimdiden verin – Fotomaç – 21 Eylül 2016
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    21 Eylül 2016, Çarşamba
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    Ödülü şimdiden verin

    Ödülü şimdiden verin
    Çaykur Rizespor maçında dillere destan bir röveşata golüne imza atan Eren Derdiyok, İngilizler'i de kendine hayran bıraktı. Eurosport'un İngiltere hesabı, Eren'in golünü överken, 'nın her yıl en iyi golü atan oyuncuya verdiği Puskas ödülüne aday gösterdi. Yaptığı paylaşımda "Bu sene Puskas oylamasıyla uğraşmayın. Ödülü şimdi Eren Derdiyok'a verin" ifadelerini kullandı.

    UMUT'U GEÇEMEDİ
    Ligde 4 haftada 4 gol atan Eren Derdiyok, 2008-09'dan bu yana 'da forma giymiş isimler içerisinde sadece Umut Bulut'u geçemedi. Umut, 'dan kiralık geldiği 2012-13 sezonunun ilk 4 haftasında 5 gol atmış ve müthiş bir başlangıç yapmıştı.
    1. 21 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:59
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