 Linnes pasta oldu – Fotomaç – 21 Eylül 2016
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    21 Eylül 2016, Çarşamba
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    Linnes pasta oldu

    Linnes pasta oldu
    G.Saray, maçı hazırlıklarını sürdürürken dün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde keyifli görüntüler vardı. Martin Linnes 25 yaşına basarken kutlamalar, 'Brezilya usulü' unlu ve yumurtalı geçti. Takım arkadaşları mutfaktan getirttikleri yumurtaları tek tek Norveçli sağ bekin kafasında kırdı. Ardından da onu una buladılar.

    ACIMASIZ SNEİJDER!
    Linnes'in doğum gününde Wesley Sneijder 'yaramaz bir çocuk' gibiydi. Hollandalı yıldız, Norveçli sağ bekin kafasında 5 yumurtayı aynı anda kırdı. Takım arkadaşları bu sahneyi kahkahalarla izledi.

    1. 21 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 20:57
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