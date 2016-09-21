 Kulübeye bakmıyor – Fotomaç – 21 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Eylül 2016, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Kulübeye bakmıyor

    Kulübeye bakmıyor

    Riekerink sahaya çıkardığı 11’ine mümkün olduğu kadar sadık kalıyor. Başarılı hoca, bu sezon 3 oyuncu değişiklik hakkını sadece 1 kez kullandı.

    Aslan'da teknik direktör Jan Olde Riekerink'in ilginç bir özelliği var. Riekerink, ile oynanan ve 120 dakika sonrası penaltılara kalan Süper Kupa finalinde, ligde de Karabük ve Akhisar maçlarında 2'şer oyuncu değiştirdi. Son Rize maçında tek oyuncu değişikliğine gitti. Hollandalı'nın 3 oyuncu değiştirdiği tek maç olan Kayseri karşılaşmasında sarı-kırmızılılar puan kaybetti.
    1. 21 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:58
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kulübeye bakmıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.