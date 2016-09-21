Kulübeye bakmıyor
Riekerink sahaya çıkardığı 11’ine mümkün olduğu kadar sadık kalıyor. Başarılı hoca, bu sezon 3 oyuncu değişiklik hakkını sadece 1 kez kullandı.
Aslan'da teknik direktör Jan Olde Riekerink'in ilginç bir özelliği var. Riekerink, Beşiktaş ile oynanan ve 120 dakika sonrası penaltılara kalan Süper Kupa finalinde, ligde de Karabük ve Akhisar maçlarında 2'şer oyuncu değiştirdi. Son Rize maçında tek oyuncu değişikliğine gitti. Hollandalı'nın 3 oyuncu değiştirdiği tek maç olan Kayseri karşılaşmasında sarı-kırmızılılar puan kaybetti.
- 21 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 00:58
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