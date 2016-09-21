 Kilit nokta orta saha – Fotomaç – 21 Eylül 2016
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    21 Eylül 2016, Çarşamba
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    Kilit nokta orta saha

    Kilit nokta orta saha

    Hollandalı çalıştırıcı, büyük maçı orta sahada hakimiyet kuran takımın kazanacağını söyledi. Tolga ve Selçuk’tan vazgeçmeyecek olan Riekerink tüm takımdan pres istedi.

    geride kalan 4 haftada 10 puan toplayarak zirve takibini sürdürürken gözler ile oynanacak derbiye çevrildi. Kartal'ın hücumda tahrip gücü yüksek silahlara sahip olduğunu ifade eden teknik direktör Jan Olde Riekerink maçın kilit noktasının orta saha olduğunu söyledi. Deneyimli çalıştırıcı bu bölgeyi kontrolü altında tutan ekibin mücadeleyi kazanmaya yakın olduğunu da kaydetti. Riekerink orta sahadaki ikilisi Tolga Ciğerci ve Selçuk İnan'ı bozmayı düşünmüyor. Cimbom böylece tüm rakiplerine karşı sağladığı pas üstünlüğünü koruyacak ve topu ayağında tuttuğu için Beşiktaş'a pozisyon vermeyecek. Meşin yuvarlak Kartal'a geçtiğinde ise Riekerink, rakip oyun kurmadan şok presle topun yeniden kazanılması direktifini verdi.

    'YENİLMEZ DEĞİLLER'
    Jan Olde Riekerink'in kafasında bir plan daha var. Hollandalı hoca, Vodafone Arena deplasmanında daha garantili bir oyunu tercih ederse Nigel de Jong'u da Selçuk ve Tolga'nın yanına yerleştirebilir. Bu durumda hücumda Bruma'nın hızına, Eren'in hava topu üstünlüğüne ve Sneijder'in uzaktan şutlarına güveniyor. Beşiktaş'ın 'ağır favori' olarak gösterilmesinin öğrencileri üzerinde psikolojik üstünlük oluşturmasını istemeyen Riekerink bir de konuşma yaptı. Deneyimli hoca "Hiçbir takım yenilmez değildir" sözünü futbolcularına ezberletiyor.

    4 HAFTADA NE YAPTILAR?
    1. 21 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:59
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