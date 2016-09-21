‘JOR’ artık twitter fenomeni
Taraftarın 'JOR' dediği Jan Olde Riekerink, Twitter hebasını açalı kısa bir süre olmasına rağmen takipçi sayısı 26 bin 500'ü buldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar "Riekerink Bey" dedikleri deneyimli hocalarından daha fazla paylaşım bekliyor. Bugüne kadar attığı tek tweet'te taraftara teşekkür etti.
- 21 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 20:59
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