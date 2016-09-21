 ‘JOR’ artık twitter fenomeni – Fotomaç – 21 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Eylül 2016, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    ‘JOR’ artık twitter fenomeni

    ‘JOR’ artık twitter fenomeni
    Taraftarın 'JOR' dediği Jan Olde Riekerink, Twitter hebasını açalı kısa bir süre olmasına rağmen takipçi sayısı 26 bin 500'ü buldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar "Riekerink Bey" dedikleri deneyimli hocalarından daha fazla paylaşım bekliyor. Bugüne kadar attığı tek tweet'te taraftara teşekkür etti.
    1. 21 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 20:59
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ‘JOR’ artık twitter fenomeni haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.