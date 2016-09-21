Galatasaray'da 5 isim ihraç edildi!
Galatasaray'da Hakan Şükür, İsmail Demiriz, Arif Erdem, Şahabettin Harput ve Hüseyin Avni Mutlu üyelikten ihraç edildi.
Galatasaray'da Disiplin Kurulu tarihi bir karara imza attı ve FETÖ soruşturmasında isimleri geçen eski Bursa Valisi Şehabettin Harput, eski İstanbul eski Valisi Hüseyin Avni Mutlu ile eski futbolculardan Hakan Şükür, Arif Erdem ve İsmail Demiriz'i ihraç etti. Söz konusu isimlerin tümü FETÖ'ne mensup olmakla anılıyordu.
Bu gelişmeye göre Disiplin Kurulu ihraç kararı aldığını yönetim kuruluna bildirecek. Yönetim kurulunun kararı sonrasında da ihraç işlemi kesinlik kazanacak.
- 21 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 15:37
- Bu sene hangi takım şampiyon olur?
Toplam 33
Yorum
fukara fb liyim ama oturmuş kadrosu ve şenol güneş faktörü nedeniyle bjk şampiyon olur.
- Kasa dolacak
Toplam 10
Yorum
paşa Herşey yoluna girecek inşallah takım da ritmini bulursa
- Oğuzhan’a erken kutlama
Toplam 6
Yorum
yok yahu Kısa bır cevap bekleriz. Neden? ;)
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