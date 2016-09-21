Galatasaray'da 5 isim ihraç edildi!

Galatasaray'da Disiplin Kurulu tarihi bir karara imza attı ve FETÖ soruşturmasında isimleri geçen eski Bursa Valisi Şehabettin Harput, eski İstanbul eski Valisi Hüseyin Avni Mutlu ile eski futbolculardan Hakan Şükür, Arif Erdem ve İsmail Demiriz'i ihraç etti. Söz konusu isimlerin tümü FETÖ'ne mensup olmakla anılıyordu.

Bu gelişmeye göre Disiplin Kurulu ihraç kararı aldığını yönetim kuruluna bildirecek. Yönetim kurulunun kararı sonrasında da ihraç işlemi kesinlik kazanacak.