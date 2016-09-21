 Film bile çekti yine iş bulamadı – Fotomaç – 21 Eylül 2016
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    21 Eylül 2016, Çarşamba
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    Film bile çekti yine iş bulamadı

    Film bile çekti yine iş bulamadı
    G.Saray'dan kovulan Cesare Prandelli 2014- 15 sezonundan beri iş bulamıyor. Bu dönemde bir sinema filminde polis rolüyle kameraların karşısına geçen İtalyan çalıştırıya ekran önünde olmak da yaramadı. Hâlâ işsiz olan Cesare Prandelli'nin adı şu sıralar İnter ile anılıyor.
    1. 21 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 20:49
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