F.Bahçe yıkılmaz
Kulüpler arası iletişimin gelişmesi için Yıldırım’ın tavrının çok önemli olduğunu ifade eden sarı-kırmızılı yönetici, “Ayrıştırıcı değil; birleştirici olmak lazım” dedi.
Galatasaray Sportif AŞ Yöneticisi Levent Nazifoğlu, cumartesi günü oynanacak Beşiktaş derbisi ve Fenerbahçe hakkında açıklamalarda bulundu. Vodafone Arena'da centilmence bir karşılaşma oynanmasını istediklerini ifade eden Nazifoğlu, "Kazanan için çok önemli bir moral ama o kadar. Kazanırsa ne onlar şampiyon oldu diyebilir; ne de biz" derken Beşiktaş'ın favori gösterilmesiyle ilgili ise "Ali Sami Yen'de olsa biz favori gösterilecektik; normal yani... Onların bir saha avantajı var" ifadesini kullandı.
AYRIŞTIRICI OLMASIN
Beyaz TV'ye konuşan sarı-kırmızılı yönetici, Fenerbahçe'yle ilişkilerinin normale dönmesi için Başkan Aziz Yıldırım'ın tavrının belirleyici olacağını söyledi. Nazifoğlu şöyle konuştu: "Şu anda Aziz Yıldırım çok agresif bir tavır takınıyor. O da yumuşak bir tavır takınırsa her şey farklı olacaktır. Bu bir spor tabii... Birleştirici olmak lazım; ayrıştırıcı değil. İlişkilerin yumuşaması Aziz Yıldırım'ın takınacağı tavra bağlı..."
EN GÜÇLÜ ADAY DEĞİL
Fenerbahçe'nin aldığı sonuçları da değerlendiren Nazifoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Fenerbahçe çok büyük bir camia. Onlar bir iki mağlubiyetle yıkılacak camialar değil. Bir iki galibiyet aldıklarında düzelecek, tren rayına oturacaktır. Fenerbahçe'nin şampiyonluktan düştüğünü düşünmüyorum. En güçlü aday demeyeyim de, güçlü adaylardan biridir Fenerbahçe."
NAZİFOĞLU'DAN SATIRBAŞLARI
ARAMIZDA HALLETTİK
Hamit Altıntop'un su şişesini tekmelemesi: "Hamit Altıntop şu an kadro dışı değil, aile arasında oldu, aile arasında hallettik. Sevdiğimiz bir arkadaşımızdır. O andaki bir olaydır. Hocasıyla, arkadaşlarıyla konuştu. Bunu uzatmamak lazım, biz kendi aramızda hallettik bu işleri."
NİYE FAZLA PARA ÖDEYELİM?
Eren için 1.5 milyon euro fazla ödendi mi: "Böyle bir şey olabilir mi? Kasımpaşa'ya 1.5 milyon euro fazla verebilir miyiz? Biz 50 bin liranın peşine düşüyoruz, Galatasaray daha az ödesin, para kasasında kalsın diye. Biz Eren'i alırken, o dönem de çıkmıştı bu dedikodular. Biz istedik kontratını, bize verdiler. Başkan, Eren'e o zaman demiş ki "2.5 milyon euro'ya seni veririm." Dedikodu bu! Kasımpaşa yönetimine de sorduk "Öyle bir şey yok" dediler."
BİZİ GÖRMEZDEN GELİYORLAR
Eren Derdiyok'un 4 gol atması: "Eren, G.Saray'ın santraforu değil, nereden çıktı" diyenler, şimdi de alınmasında bizim hiçbir gayretimiz olmamış havasındalar. Eren'i alırken, büyük katkı vereceğini biliyorduk. Ben, Eren'in 30'un üzerinde gol atacağını düşünüyorum. İmza töreninde "Ülkemizin en iyi santraforu, Avrupa'nın en iyi santrforlarından" dedim. G.Saray'da kendisini daha da geliştirecek."
AYRIŞTIRICI OLMASIN
Beyaz TV'ye konuşan sarı-kırmızılı yönetici, Fenerbahçe'yle ilişkilerinin normale dönmesi için Başkan Aziz Yıldırım'ın tavrının belirleyici olacağını söyledi. Nazifoğlu şöyle konuştu: "Şu anda Aziz Yıldırım çok agresif bir tavır takınıyor. O da yumuşak bir tavır takınırsa her şey farklı olacaktır. Bu bir spor tabii... Birleştirici olmak lazım; ayrıştırıcı değil. İlişkilerin yumuşaması Aziz Yıldırım'ın takınacağı tavra bağlı..."
EN GÜÇLÜ ADAY DEĞİL
Fenerbahçe'nin aldığı sonuçları da değerlendiren Nazifoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Fenerbahçe çok büyük bir camia. Onlar bir iki mağlubiyetle yıkılacak camialar değil. Bir iki galibiyet aldıklarında düzelecek, tren rayına oturacaktır. Fenerbahçe'nin şampiyonluktan düştüğünü düşünmüyorum. En güçlü aday demeyeyim de, güçlü adaylardan biridir Fenerbahçe."
NAZİFOĞLU'DAN SATIRBAŞLARI
ARAMIZDA HALLETTİK
Hamit Altıntop'un su şişesini tekmelemesi: "Hamit Altıntop şu an kadro dışı değil, aile arasında oldu, aile arasında hallettik. Sevdiğimiz bir arkadaşımızdır. O andaki bir olaydır. Hocasıyla, arkadaşlarıyla konuştu. Bunu uzatmamak lazım, biz kendi aramızda hallettik bu işleri."
NİYE FAZLA PARA ÖDEYELİM?
Eren için 1.5 milyon euro fazla ödendi mi: "Böyle bir şey olabilir mi? Kasımpaşa'ya 1.5 milyon euro fazla verebilir miyiz? Biz 50 bin liranın peşine düşüyoruz, Galatasaray daha az ödesin, para kasasında kalsın diye. Biz Eren'i alırken, o dönem de çıkmıştı bu dedikodular. Biz istedik kontratını, bize verdiler. Başkan, Eren'e o zaman demiş ki "2.5 milyon euro'ya seni veririm." Dedikodu bu! Kasımpaşa yönetimine de sorduk "Öyle bir şey yok" dediler."
BİZİ GÖRMEZDEN GELİYORLAR
Eren Derdiyok'un 4 gol atması: "Eren, G.Saray'ın santraforu değil, nereden çıktı" diyenler, şimdi de alınmasında bizim hiçbir gayretimiz olmamış havasındalar. Eren'i alırken, büyük katkı vereceğini biliyorduk. Ben, Eren'in 30'un üzerinde gol atacağını düşünüyorum. İmza töreninde "Ülkemizin en iyi santraforu, Avrupa'nın en iyi santrforlarından" dedim. G.Saray'da kendisini daha da geliştirecek."
- 21 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 00:48
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