 Derbi hazırlıkları devam ediyor – Fotomaç – 21 Eylül 2016
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    21 Eylül 2016, Çarşamba
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    Derbi hazırlıkları devam ediyor

    Derbi hazırlıkları devam ediyor

    , Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu beşinci haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

    Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde bir araya gelen oyuncular, ilk olarak salonda kuvvete dayalı bir çalışma gerçekleştirdi. Daha sonra Jupp Derwall Antrenman Sahası'na çıkan sarı-kırmızılı takım, ilk olarak bireysel savunmaya yönelik pas egzersizleri üzerinde durdu. Antrenmanın devam eden bölümünde dar alanda, üç ayrı takım hâlinde üçe üç yüksek tempolu bir maç yapıldı. Sabah antrenmanı, interval koşuların ardından tamamlandı.

    , karşılaşmasının hazırlıklarına yarın sabah saat 10.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

    Antrenman sonrası saat 13.00'te Fernando Muslera, Florya Metin Oktay Tesisleri Turgay Vardar Medya Merkezi'nde düzenlenecek basın toplantısına katılacak. Saat 13.30'da ise teknik direktör Jan Olde Riekerink, Beşiktaş maçı öncesi medya mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

    1. 21 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:13
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