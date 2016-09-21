Derbi hazırlıkları devam ediyor
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu beşinci haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
Galatasaray, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarına yarın sabah saat 10.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.
Antrenman sonrası saat 13.00'te Fernando Muslera, Florya Metin Oktay Tesisleri Turgay Vardar Medya Merkezi'nde düzenlenecek basın toplantısına katılacak. Saat 13.30'da ise teknik direktör Jan Olde Riekerink, Beşiktaş maçı öncesi medya mensuplarının sorularını yanıtlayacak.
- 21 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 15:13
- 2 gün izin size yeter!
Toplam 40
Yorum
Şampiyon Beşiktaş gerçekten çok yazık şampiyonlar liginde oynayan takımı koruyacakları yerde hala daha engel olmaya çalışıyorlar zaten Demirörenin Bjk batırmaktan başka faydası olmadı onun için bu yaptıklarınıda çok görmüyorum kendine yakışan haraketlerı yapmaya devam ediyor
- Git! Daha uzağa otur
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Yorum
TARAFTAR JERMAİN LENS FENERBAHÇEYE ŞAMPİYONLUK YOLUNDA ÇOK ÖNEMLİ KATKILAR YAPACAK!
- Aboubakar’la bu kez yan yana
Toplam 2
Yorum
karakartal Yorum yapan arkadaş maalesef günlük yorum yapmış.Aboubakarı tanımadan, izlemeden yorum yapmış . Aboubakarın videolarını 1 sene evvel izlemiştim.Stil olarak Eto'o'yu andırıyor.Çabuk,süratli,güçlü, patlayıcı özelliği olan bir forvet.Bu oyuncunun handikapı genç,tecrübesiz oluşu.Porto'da fazla forma şansı bulamadı.Beşiktaşta şu ana kadar etkili olamadı.O eski halinden eser yok.Büyük ihtimal,sakatlık,uyum sorunu var ülkemize ve ligimize alışma süreci uzamış olabilir.Fakat futbolcuyu kazanma ve en yüksek kalitede randıman almada ülkemizde bir numara olan Şenol hoca onu eski haline döndürecektir.Umarım en kısa zamanda eski formuna kavuşur.
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