7 bin kombine hedefi yakın

Aslan potada kadrosunu büyük ölçüde yenilemiş ve Euroleague seviyesine çıkarmıştı. Sarı-kırmızılı idareciler taraftara seslenerek kombine almalarını istemişti. Hedef 7 bin kombineydi. Son yapılan transferler sonrası taraftarın aldığı kombine sayısı 5 bini buldu.