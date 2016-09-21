 7 bin kombine hedefi yakın – Fotomaç – 21 Eylül 2016
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HEPSİ
    21 Eylül 2016, Çarşamba
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    7 bin kombine hedefi yakın

    7 bin kombine hedefi yakın
    Aslan potada kadrosunu büyük ölçüde yenilemiş ve Euroleague seviyesine çıkarmıştı. Sarı-kırmızılı idareciler taraftara seslenerek kombine almalarını istemişti. Hedef 7 bin kombineydi. Son yapılan transferler sonrası taraftarın aldığı kombine sayısı 5 bini buldu.
    1. 21 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:58
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