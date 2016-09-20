Terim’in tahtını sallıyor
Jan Olde Riekerink, Galatasaray'da Fatih Terim'e rakip oldu.
Ne Mircea Lucescu'ya, ne Hamza Hamzaoğlu'na ne de Mustafa Denizli'ye benzeri bir pankart şov yapmayan Galatasaray tribünleri, Rizespor maçında, Hollandalı teknik adam için birbirinden iddialı pankartlarla Türk Telekom Arena'yı süsledi. Bu görüntüden oldukça etkilenen ve uzun süre tribünleri seyreden Riekerink, taraftarlara alkışla teşekkür etmeyi ihmal etmedi. Bu büyük ilgi son dönemde sadece Terim'e gösterilmişti.
- 20 Eylül 2016, Salı
- Güncelleme: 01:15
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Dick Advocaat: 'Bırakıp giderim'
Toplam 3
Yorum
GERÇEK BJK'Lİ Fenerbahçeye olan saçma nefretini cahilce laflarla dile getirirken beşiktaşın ismini bu rezilliğine alet etme, kin ve nefret saçma ortada.
- Yanal, 3 oyuncudan vazgeçmiyor
Toplam 5
Yorum
gs4ever bi 11 belirle artik kupa macindada ayni 11 ile cik sanki avrupa macin varda..moral olur hem boyle maclar iyidir..
- İsmail Köybaşı 6 yıl sonra!...
Toplam 7
Yorum
Neden 6 NİYE 5 DEĞİL 7 DEĞİLDE 6 ARKADAŞLAR DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ HAYIIIIRR .. AMA BURDA BİLE BİZİ YAKALAYAN Bİ TAKIM VAR AÇIKLIYORUMMM.... 6ALATASARAY ..... NİHAHHAHA
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