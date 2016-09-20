 Terim’in tahtını sallıyor – Fotomaç – 20 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Eylül 2016, Salı
    OYUN ENGLISH

    Terim’in tahtını sallıyor

    Terim’in tahtını sallıyor

    Jan Olde Riekerink, 'da Fatih Terim'e rakip oldu.

    Ne Mircea Lucescu'ya, ne Hamza Hamzaoğlu'na ne de Mustafa Denizli'ye benzeri bir pankart şov yapmayan tribünleri, Rizespor maçında, Hollandalı teknik adam için birbirinden iddialı pankartlarla 'yı süsledi. Bu görüntüden oldukça etkilenen ve uzun süre tribünleri seyreden Riekerink, taraftarlara alkışla teşekkür etmeyi ihmal etmedi. Bu büyük ilgi son dönemde sadece Terim'e gösterilmişti.
    1. 20 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:15
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Terim’in tahtını sallıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.