 Söz Selçuk’ta – Fotomaç – 20 Eylül 2016
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    20 Eylül 2016, Salı
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    Söz Selçuk’ta

    Söz Selçuk’ta
    Her lig maçından iki gün önce düzenlenen basın toplantısında Riekerink ile birlikte bu kez Selçuk İnan olacak. Kaptanın, hem Kayseri maçında Riekerink tarafından oyundan erken alınması hem de Sneijder ile ilişkisine dair merak edilen sorulara yanıt vermesi bekleniyor.
    1. 20 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:38
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