Şampiyonluk habercisi
Sarı-kırmızılılar, son 25 sezonun ilk 4 maçında 10 veya daha fazla puan topladığı 11 sezonun 6’sında şampiyonluğa ulaşmayı başardı.
Süper Lig'de 4 maçta 10 puan toplayan Galatasaray'da yüzler gülerken, şampiyonluk umutları yükseldi. Kardemir Karabük'ü 1-0, Akhisar Belediye'yi (D) 3-1, Çaykur Rize'yi 2-0 ile devirip, Kayserispor (D) ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı takım, şampiyon olduğu 2012-13 sezonundan bu yana ilk kez ligin ilk 4 haftasında 10 puana ulaştı. Son 25 sezona bakıldığında 12. kez lige bu şekilde başarılı start veren Cimbom, bu periyotta 10 veya daha fazla puanı hanesine yazdırdığı 11 sezonun 6'sında şampiyonluk ipini göğüslemeyi başardı. Sarıkırmızılılar, 1993-94, 98-99,
2001-02, 2005-06, 2007-08 ve 2012-13 sezonlarında mutlu sona ulaşmıştı.
GÖZLER DERBİDE
Galatasaray bu sezonlar içinde en kötü derecesini ise Fatih Terim yönetiminde ilk 4 haftada 12 puan topladığı 2003-2004 sezonunda yaparak, ligi 6'ıncı sırada bitirdi. Yönetimde, Süper Lig'e iyi başlamanın sevinci yaşanırken, şimdiden şampiyonluk hesapları yapılmaya başlandı. Hafta sonu deplasmanda oynanacak Beşiktaş derbisinden de puan ya da puanlarla dönülmesi halinde şampiyonluk iddisı daha da güçlenecek.
45 SANİYEDE BİR TOPLA TEMASTA
Galatasaray forması ile çıktığı 4 maçta da takımın en çok topla buluşanı, en çok başarılı pas yapanı ve en çok mesafe kat edeni olan Tolga Ciğerci, şu ana kadar sahada 360 dakika kalırken, 474 defa topla buluştu. Başarılı oyuncu her 45 saniyede bir topla buluşarak zor olan bir istatistik yakaladı.
EN ÇOK TOP KAPAN OYUNCU
Tolga 5.8
Selçuk 1.5
Chedjou 1.3
Carole 1.3
RİZE MAÇINDA 11.8 KM KOŞTU
Tolga 11.8
Selçuk 10.9
Eren 10.7
Sneijder 10.4
Bruma 9.9
AVRUPA'DA İLK 3'ÜN İÇİNDE
Tolga Ciğerci, Rize önünde 140 defa topla buluşup, 122 pasının 110'unda isabet sağlarken, 4 maçta 91.7'lik başarılı pas ortalaması yakaladı. Tolga'yı 8 büyük ligde (Almanya, İngiltere, İtalya, İspanya, Fransa, Türkiye, Hollanda, Portekiz) sadece Dortmund'lu Bartra (97 başarılı pas) ile Sokratis (93.3 başarılı pas) geçti.
PODOLSKİ DERBİYE YETİŞMİYOR
Ç. Rizespor karşılaşmasının ardından önceki gün rejenerasyon çalışması yapan sarı-kırmızılı takım dün izin yaptı. G.Saray, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına bugün start verecek. Süper Kupa maçında sakatlanan ve bu hafta takımla çalışmalara başlaması beklenen Podolski'nin Beşiktaş derbisine yetişmeyeceği öğrenildi
2001-02, 2005-06, 2007-08 ve 2012-13 sezonlarında mutlu sona ulaşmıştı.
GÖZLER DERBİDE
Galatasaray bu sezonlar içinde en kötü derecesini ise Fatih Terim yönetiminde ilk 4 haftada 12 puan topladığı 2003-2004 sezonunda yaparak, ligi 6'ıncı sırada bitirdi. Yönetimde, Süper Lig'e iyi başlamanın sevinci yaşanırken, şimdiden şampiyonluk hesapları yapılmaya başlandı. Hafta sonu deplasmanda oynanacak Beşiktaş derbisinden de puan ya da puanlarla dönülmesi halinde şampiyonluk iddisı daha da güçlenecek.
45 SANİYEDE BİR TOPLA TEMASTA
Galatasaray forması ile çıktığı 4 maçta da takımın en çok topla buluşanı, en çok başarılı pas yapanı ve en çok mesafe kat edeni olan Tolga Ciğerci, şu ana kadar sahada 360 dakika kalırken, 474 defa topla buluştu. Başarılı oyuncu her 45 saniyede bir topla buluşarak zor olan bir istatistik yakaladı.
EN ÇOK TOP KAPAN OYUNCU
Tolga 5.8
Selçuk 1.5
Chedjou 1.3
Carole 1.3
RİZE MAÇINDA 11.8 KM KOŞTU
Tolga 11.8
Selçuk 10.9
Eren 10.7
Sneijder 10.4
Bruma 9.9
AVRUPA'DA İLK 3'ÜN İÇİNDE
Tolga Ciğerci, Rize önünde 140 defa topla buluşup, 122 pasının 110'unda isabet sağlarken, 4 maçta 91.7'lik başarılı pas ortalaması yakaladı. Tolga'yı 8 büyük ligde (Almanya, İngiltere, İtalya, İspanya, Fransa, Türkiye, Hollanda, Portekiz) sadece Dortmund'lu Bartra (97 başarılı pas) ile Sokratis (93.3 başarılı pas) geçti.
PODOLSKİ DERBİYE YETİŞMİYOR
Ç. Rizespor karşılaşmasının ardından önceki gün rejenerasyon çalışması yapan sarı-kırmızılı takım dün izin yaptı. G.Saray, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına bugün start verecek. Süper Kupa maçında sakatlanan ve bu hafta takımla çalışmalara başlaması beklenen Podolski'nin Beşiktaş derbisine yetişmeyeceği öğrenildi
- 20 Eylül 2016, Salı
- Güncelleme: 01:12
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Dick Advocaat: 'Bırakıp giderim'
Toplam 3
Yorum
GERÇEK BJK'Lİ Fenerbahçeye olan saçma nefretini cahilce laflarla dile getirirken beşiktaşın ismini bu rezilliğine alet etme, kin ve nefret saçma ortada.
- Yanal, 3 oyuncudan vazgeçmiyor
Toplam 5
Yorum
gs4ever bi 11 belirle artik kupa macindada ayni 11 ile cik sanki avrupa macin varda..moral olur hem boyle maclar iyidir..
- İsmail Köybaşı 6 yıl sonra!...
Toplam 7
Yorum
Neden 6 NİYE 5 DEĞİL 7 DEĞİLDE 6 ARKADAŞLAR DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ HAYIIIIRR .. AMA BURDA BİLE BİZİ YAKALAYAN Bİ TAKIM VAR AÇIKLIYORUMMM.... 6ALATASARAY ..... NİHAHHAHA
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