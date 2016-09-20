 Rodriguez’e küfür – Fotomaç – 20 Eylül 2016
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    20 Eylül 2016, Salı
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    Rodriguez’e küfür

    Rodriguez’e küfür
    G.Saray'ın sezon başında takımlarından 'a sattığı Jose Rodriguez, ligin 3. haftasında oynanan Augsburg maçında rakip futbolcuyu hastanelik edince ortalık karıştı. İspanyol oyuncu, 90+3'te Augsburg'lu Kohr'a sert girince, kırmızı kart gördü. Pozisyon sonrası sinirlenen Augsburg'un başkanı Hofmman, Rodriguez için 'p.ç' tanımında bulundu. Kohr'un sakatlığının ciddi olduğu belirtildi.
    1. 20 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 21:06
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