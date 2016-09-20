 Riekerink’e sürpriz – Fotomaç – 20 Eylül 2016
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    20 Eylül 2016, Salı
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    Riekerink’e sürpriz

    Riekerink’e sürpriz

    Hollandalı teknik adamdan memnun olan sarı-kırmızılı yönetim, 1 yıllık sözleşmesini 3’e çıkarmayı planlıyor.

    Kupası ve Süper Kupa'yı 'a getiren Jan Olde Riekerink, Süper Lig'e de hızlı bir giriş yapınca, yönetimden sözleşme atağı geldi. Galatasaray'ın başına geçtiği günden itibaren camia, yönetim, futbolcular ve taraftarlar tarafından çok sevilen Hollandalı çalıştırıcının, bu sezon sonunda bitecek olan sözleşmesinin 3 yıla çıkarılması gündemde... Teknik direktör tartışmalarına son vermek ve Riekerink'e verdikleri desteği göstermek isteyen yönetimin, sözleşmesinin uzatılması için gerekli çalışmaların yapılması talimatı verdiği öğrenildi.
    1. 20 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:08
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