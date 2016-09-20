Riekerink’e sürpriz
Hollandalı teknik adamdan memnun olan sarı-kırmızılı yönetim, 1 yıllık sözleşmesini 3’e çıkarmayı planlıyor.
Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı Galatasaray'a getiren Jan Olde Riekerink, Süper Lig'e de hızlı bir giriş yapınca, yönetimden sözleşme atağı geldi. Galatasaray'ın başına geçtiği günden itibaren camia, yönetim, futbolcular ve taraftarlar tarafından çok sevilen Hollandalı çalıştırıcının, bu sezon sonunda bitecek olan sözleşmesinin 3 yıla çıkarılması gündemde... Teknik direktör tartışmalarına son vermek ve Riekerink'e verdikleri desteği göstermek isteyen yönetimin, sözleşmesinin uzatılması için gerekli çalışmaların yapılması talimatı verdiği öğrenildi.
- 20 Eylül 2016, Salı
- Güncelleme: 01:08
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Dick Advocaat: 'Bırakıp giderim'
Toplam 3
Yorum
GERÇEK BJK'Lİ Fenerbahçeye olan saçma nefretini cahilce laflarla dile getirirken beşiktaşın ismini bu rezilliğine alet etme, kin ve nefret saçma ortada.
- Yanal, 3 oyuncudan vazgeçmiyor
Toplam 5
Yorum
gs4ever bi 11 belirle artik kupa macindada ayni 11 ile cik sanki avrupa macin varda..moral olur hem boyle maclar iyidir..
- İsmail Köybaşı 6 yıl sonra!...
Toplam 7
Yorum
Neden 6 NİYE 5 DEĞİL 7 DEĞİLDE 6 ARKADAŞLAR DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ HAYIIIIRR .. AMA BURDA BİLE BİZİ YAKALAYAN Bİ TAKIM VAR AÇIKLIYORUMMM.... 6ALATASARAY ..... NİHAHHAHA
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