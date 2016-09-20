 Nazioflu: Sıra Serdar ve Cavanda’da – Fotomaç – 20 Eylül 2016
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    20 Eylül 2016, Salı
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    Nazioflu: Sıra Serdar ve Cavanda’da

    Nazioflu: Sıra Serdar ve Cavanda’da
    'ın yeni transferi Eren Derdiyok ilk 4 haftada geçer not alırken sıra diğerlerine geldi. Serdar ve Cavanda'ya da çok güvenen Nazifoğlu, "İkisi de sakatlıklarını atlatsın bomba gibi dönecekler" ifadesini kullandı.
    1. 20 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:43
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