Milan Baros ve Burak’ı yakaladı
Eren, iki eski Galatasaraylı yıldızın başarısını tekrarlayan tek golcü.
Süper Lige müthiş bir başlangıç yapan Eren Derdiyok bu performansıyla Burak ve Baros'u yakaladı. 2008-09 sezonunda Galatasaray'a transfer olan Baros ilk 4 haftada 4 gol atmış ve sezonu da 20 golle tamamlamıştı. G.Saray'a 2012 yılında gelen Burak Yılmaz ise 2012-13 sezonunda 24 golle gol kralı olduğunda ilk 4 haftada 4 gol atmıştı.
Milan Baros ve Burak Yılmaz'ın ilk 5 haftada 5 golü bulunmuyor. Eren Derdiyok, Beşiktaş derbisinde en az 1 gol atması halinde 2000-2001 sezonundan bu yana ilk 5 haftada 5 veya daha fazla gol atan ilk Galatasaraylı futbolcu olacak. Rekor ise Mario Jardel'de. Sambacı, 2000-2001 sezonunda sarı-kırmızılı forma altında ilk 5 haftada 8 gol atmıştı.
Milan Baros ve Burak Yılmaz'ın ilk 5 haftada 5 golü bulunmuyor. Eren Derdiyok, Beşiktaş derbisinde en az 1 gol atması halinde 2000-2001 sezonundan bu yana ilk 5 haftada 5 veya daha fazla gol atan ilk Galatasaraylı futbolcu olacak. Rekor ise Mario Jardel'de. Sambacı, 2000-2001 sezonunda sarı-kırmızılı forma altında ilk 5 haftada 8 gol atmıştı.
- 20 Eylül 2016, Salı
- Güncelleme: 22:53
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Dick Advocaat: 'Bırakıp giderim'
Toplam 3
Yorum
GERÇEK BJK'Lİ Fenerbahçeye olan saçma nefretini cahilce laflarla dile getirirken beşiktaşın ismini bu rezilliğine alet etme, kin ve nefret saçma ortada.
- Yanal, 3 oyuncudan vazgeçmiyor
Toplam 5
Yorum
gs4ever bi 11 belirle artik kupa macindada ayni 11 ile cik sanki avrupa macin varda..moral olur hem boyle maclar iyidir..
- İsmail Köybaşı 6 yıl sonra!...
Toplam 7
Yorum
Neden 6 NİYE 5 DEĞİL 7 DEĞİLDE 6 ARKADAŞLAR DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ HAYIIIIRR .. AMA BURDA BİLE BİZİ YAKALAYAN Bİ TAKIM VAR AÇIKLIYORUMMM.... 6ALATASARAY ..... NİHAHHAHA
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