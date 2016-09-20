 Milan Baros ve Burak’ı yakaladı – Fotomaç – 20 Eylül 2016
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    20 Eylül 2016, Salı
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    Baros ve Burak’ı yakaladı

    Milan Baros ve Burak’ı yakaladı

    Eren, iki eski Galatasaraylı yıldızın başarısını tekrarlayan tek golcü.

    Süper Lige müthiş bir başlangıç yapan Eren Derdiyok bu performansıyla Burak ve Baros'u yakaladı. 2008-09 sezonunda 'a transfer olan Baros ilk 4 haftada 4 gol atmış ve sezonu da 20 golle tamamlamıştı. G.Saray'a 2012 yılında gelen Burak Yılmaz ise 2012-13 sezonunda 24 golle gol kralı olduğunda ilk 4 haftada 4 gol atmıştı.

    Baros ve Burak Yılmaz'ın ilk 5 haftada 5 golü bulunmuyor. Eren Derdiyok, Beşiktaş derbisinde en az 1 gol atması halinde 2000-2001 sezonundan bu yana ilk 5 haftada 5 veya daha fazla gol atan ilk Galatasaraylı futbolcu olacak. Rekor ise Mario Jardel'de. Sambacı, 2000-2001 sezonunda sarı-kırmızılı forma altında ilk 5 haftada 8 gol atmıştı.
    1. 20 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:53
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