 Mahşerin 4 atlısı – Fotomaç – 20 Eylül 2016
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    20 Eylül 2016, Salı
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    Mahşerin 4 atlısı

    Mahşerin 4 atlısı

    Bu sezon ligde emin adımlarla ilerleyen geçen sezon hücum bölgesinde yaşadığı sıkıntıyı aşmış görünüyor.

    Birbiri ile hemen uyumu yakalayan bu 4'lü, ilk 4 haftaya damga vurdular.

    Eren Derdiyok: Ligin ilk 4 haftasında 4 gol atarken, takımının en golcü ismi durumunda. Sadece bir maçı bay geçti.

    Wesley Sneijder : Bu sezon asistleri ile takımını ayakta tutuyor. Hücum bölgesini eliyle besleyen Hollandalı yıldız, ilk 4 haftada 3 asist yaptı.

    Bruma: G.Saray'ın yeni transferi gibi. Yaz hazırlık kamplarına damga vuran oyuncu ligde de aynı hızda devam ediyor. Portekizli, 4 haftada 1 gol, 2 asistlik performansla devam ediyor. Rize maçında takımına bir de penaltı kazandırdı.

    Yasin Öztekin: Sezon başladığında yedek düşünülüyordu. Çalıştı ve formasını aldı. 4 maçta 2 gol atarak 'ın çıkışında katkı sahibi oldu.
    1. 20 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:15
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