Mahşerin 4 atlısı
Bu sezon ligde emin adımlarla ilerleyen Galatasaray geçen sezon hücum bölgesinde yaşadığı sıkıntıyı aşmış görünüyor.
Birbiri ile hemen uyumu yakalayan bu 4'lü, ilk 4 haftaya damga vurdular.
Eren Derdiyok: Ligin ilk 4 haftasında 4 gol atarken, takımının en golcü ismi durumunda. Sadece bir maçı bay geçti.
Wesley Sneijder : Bu sezon asistleri ile takımını ayakta tutuyor. Hücum bölgesini eliyle besleyen Hollandalı yıldız, ilk 4 haftada 3 asist yaptı.
Bruma: G.Saray'ın yeni transferi gibi. Yaz hazırlık kamplarına damga vuran oyuncu ligde de aynı hızda devam ediyor. Portekizli, 4 haftada 1 gol, 2 asistlik performansla devam ediyor. Rize maçında takımına bir de penaltı kazandırdı.
Yasin Öztekin: Sezon başladığında yedek düşünülüyordu. Çalıştı ve formasını aldı. 4 maçta 2 gol atarak Galatasaray'ın çıkışında katkı sahibi oldu.
Eren Derdiyok: Ligin ilk 4 haftasında 4 gol atarken, takımının en golcü ismi durumunda. Sadece bir maçı bay geçti.
Wesley Sneijder : Bu sezon asistleri ile takımını ayakta tutuyor. Hücum bölgesini eliyle besleyen Hollandalı yıldız, ilk 4 haftada 3 asist yaptı.
Bruma: G.Saray'ın yeni transferi gibi. Yaz hazırlık kamplarına damga vuran oyuncu ligde de aynı hızda devam ediyor. Portekizli, 4 haftada 1 gol, 2 asistlik performansla devam ediyor. Rize maçında takımına bir de penaltı kazandırdı.
Yasin Öztekin: Sezon başladığında yedek düşünülüyordu. Çalıştı ve formasını aldı. 4 maçta 2 gol atarak Galatasaray'ın çıkışında katkı sahibi oldu.
- 20 Eylül 2016, Salı
- Güncelleme: 01:15
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Dick Advocaat: 'Bırakıp giderim'
Toplam 3
Yorum
GERÇEK BJK'Lİ Fenerbahçeye olan saçma nefretini cahilce laflarla dile getirirken beşiktaşın ismini bu rezilliğine alet etme, kin ve nefret saçma ortada.
- Yanal, 3 oyuncudan vazgeçmiyor
Toplam 5
Yorum
gs4ever bi 11 belirle artik kupa macindada ayni 11 ile cik sanki avrupa macin varda..moral olur hem boyle maclar iyidir..
- İsmail Köybaşı 6 yıl sonra!...
Toplam 7
Yorum
Neden 6 NİYE 5 DEĞİL 7 DEĞİLDE 6 ARKADAŞLAR DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ HAYIIIIRR .. AMA BURDA BİLE BİZİ YAKALAYAN Bİ TAKIM VAR AÇIKLIYORUMMM.... 6ALATASARAY ..... NİHAHHAHA
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