İhraç edilecek

G.Saray'da Hakan Şükür'ün kulüple ilişkisi bu Çarşamba günü kesiliyor.

FETÖ terör örgütü üyesi olmaktan aranan Şükür aleyhine verilen ihraç kararı Divan Kurulu ile beraber aynı anda toplanacak Disiplin Kurulu Toplantısı'nda karara bağlanacak. Normalde her ayın 2'inci çarşambasında yapılan G.Saray'daki Dvan Kurulu toplantısı bu ay bayram nedeniyle 3'ncü haftaya sarktı. Bu arada Hakan Ünsal ve Arif Erdem'den FETÖ üyeliği ile ilgili savunma istendiği ve kulüpten ihraç edilmelerinin önünün açık olduğu da öğrenildi. Divanda ayrıca Galatasaray Adası da konuşulacak.