İhraç edilecek
G.Saray'da Hakan Şükür'ün kulüple ilişkisi bu Çarşamba günü kesiliyor.
FETÖ terör örgütü üyesi olmaktan aranan Şükür aleyhine verilen ihraç kararı Divan Kurulu ile beraber aynı anda toplanacak Disiplin Kurulu Toplantısı'nda karara bağlanacak. Normalde her ayın 2'inci çarşambasında yapılan G.Saray'daki Dvan Kurulu toplantısı bu ay bayram nedeniyle 3'ncü haftaya sarktı. Bu arada Hakan Ünsal ve Arif Erdem'den FETÖ üyeliği ile ilgili savunma istendiği ve kulüpten ihraç edilmelerinin önünün açık olduğu da öğrenildi. Divanda ayrıca Galatasaray Adası da konuşulacak.
- 20 Eylül 2016, Salı
- Güncelleme: 01:17
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Dick Advocaat: 'Bırakıp giderim'
Toplam 3
Yorum
GERÇEK BJK'Lİ Fenerbahçeye olan saçma nefretini cahilce laflarla dile getirirken beşiktaşın ismini bu rezilliğine alet etme, kin ve nefret saçma ortada.
- Yanal, 3 oyuncudan vazgeçmiyor
Toplam 5
Yorum
gs4ever bi 11 belirle artik kupa macindada ayni 11 ile cik sanki avrupa macin varda..moral olur hem boyle maclar iyidir..
- İsmail Köybaşı 6 yıl sonra!...
Toplam 7
Yorum
Neden 6 NİYE 5 DEĞİL 7 DEĞİLDE 6 ARKADAŞLAR DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ HAYIIIIRR .. AMA BURDA BİLE BİZİ YAKALAYAN Bİ TAKIM VAR AÇIKLIYORUMMM.... 6ALATASARAY ..... NİHAHHAHA
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