Hamit Altıntop ocakta yolcu

Yönetimin sürpriz şekilde takımda tuttuğu Hamit Altıntop'un ocak ayında ayrılma kararı aldığı ileri sürüldü. Tecrübeli futbolcunun, orta sahada Tolga Ciğerci, Selçuk ve Nigel De Jong'un arasında forma şansının düşük olması nedeniyle oynayabileceği bir takıma gitmek istediği belirtiliyor. Hamit'in menajerine şimdiden kulüp araması talimatını verdiği gelen haberler arasında.