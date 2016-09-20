G.Saraylılar derbiye gidecek mi?
Sezon öncesi Kulüpler Birliği toplantısında deplasman yasağının kaldırılması planlanırken gözler şimdi İl Güvenlik Kurulu'na çevrildi. Beşiktaş Kulübünün, sarı-kırmızılı taraftarlar için 1500 kişilik yer ayırdığı belirtilirken şimdi gözler bugün yapılacak toplantıya çevrildi. Öte yandan Süper Kupa maçındaki olaylar nedeniyle olumlu bir karar çıkması zor görülüyor.
DAVET YOK AMA...
G.Saraylı taraftarları ağırlamaya hazır olan Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman, Dursun Özbek'i özel olarak arayarak derbiye davet etmedi ama G.Saray yönetiminin tam kadro olarak Vodafone Arena'daki yerini alması bekleniyor.
DAVET YOK AMA...
G.Saraylı taraftarları ağırlamaya hazır olan Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman, Dursun Özbek'i özel olarak arayarak derbiye davet etmedi ama G.Saray yönetiminin tam kadro olarak Vodafone Arena'daki yerini alması bekleniyor.
- 20 Eylül 2016, Salı
- Güncelleme: 01:17
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Dick Advocaat: 'Bırakıp giderim'
Toplam 3
Yorum
GERÇEK BJK'Lİ Fenerbahçeye olan saçma nefretini cahilce laflarla dile getirirken beşiktaşın ismini bu rezilliğine alet etme, kin ve nefret saçma ortada.
- Yanal, 3 oyuncudan vazgeçmiyor
Toplam 5
Yorum
gs4ever bi 11 belirle artik kupa macindada ayni 11 ile cik sanki avrupa macin varda..moral olur hem boyle maclar iyidir..
- İsmail Köybaşı 6 yıl sonra!...
Toplam 7
Yorum
Neden 6 NİYE 5 DEĞİL 7 DEĞİLDE 6 ARKADAŞLAR DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ HAYIIIIRR .. AMA BURDA BİLE BİZİ YAKALAYAN Bİ TAKIM VAR AÇIKLIYORUMMM.... 6ALATASARAY ..... NİHAHHAHA
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