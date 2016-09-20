 G.Saraylılar derbiye gidecek mi? – Fotomaç – 20 Eylül 2016
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    20 Eylül 2016, Salı
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    G.Saraylılar derbiye gidecek mi?

    G.Saraylılar derbiye gidecek mi?
    Sezon öncesi Kulüpler Birliği toplantısında deplasman yasağının kaldırılması planlanırken gözler şimdi İl Güvenlik Kurulu'na çevrildi. Beşiktaş Kulübünün, sarı-kırmızılı taraftarlar için 1500 kişilik yer ayırdığı belirtilirken şimdi gözler bugün yapılacak toplantıya çevrildi. Öte yandan Süper Kupa maçındaki olaylar nedeniyle olumlu bir karar çıkması zor görülüyor.

    DAVET YOK AMA...
    G.Saraylı taraftarları ağırlamaya hazır olan 'ta Başkan Fikret Orman, Dursun Özbek'i özel olarak arayarak derbiye davet etmedi ama G.Saray yönetiminin tam kadro olarak Vodafone Arena'daki yerini alması bekleniyor.
    1. 20 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:17
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