 Galatasaray'da derbi hazırlıkları sürüyor – Fotomaç – 20 Eylül 2016
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    20 Eylül 2016, Salı
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    'da derbi hazırlıkları sürüyor

    Galatasaray'da derbi hazırlıkları sürüyor

    , Toto Süper Lig'in 5. haftasında ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

    Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, takım halinde yapılan ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra bireysel savunmaya yönelik pas egzersizleri üzerinde duruldu. Antrenmanın ana bölümüne geçişte üç takım halinde topa sahip olma çalışması gerçekleştirilirken, devam eden bölümde dar alanda çift kale maçla idman sona erdi.

    Antrenman öncesinde, bugün 25 yaşına giren Martin Linnes'in doğum günü kutlandı.



    , derbisinin hazırlıklarına yarın sabah saat 10.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.
    1. 20 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 15:00
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