Galatasaray'da derbi hazırlıkları sürüyor
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
Antrenman öncesinde, bugün 25 yaşına giren Martin Linnes'in doğum günü kutlandı.
Galatasaray, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına yarın sabah saat 10.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 20 Eylül 2016, Salı
- Güncelleme: 15:00
- Riekerink’e sürpriz
Toplam 14
Yorum
BEŞİKTAŞLI BU HAFTA VODOFON ARENADA AYAR VERİNCE BEŞİKTAŞ BİDAHA YOLA GELMEZ BU TAKIM :D :D
- TFF'den Beşiktaş'a ret
Toplam 18
Yorum
aslanlı HAK VE ADALET BİR GÜN HERKESE GEREKLİ OLUR.ZAMANINDA RAKİPLERİNİZ ERTELEME İSTEDİĞİNDE BÜYÜK TAKIMLAR ERTELEME İSTEMEZ 3 GÜNDE BİR MAÇ OYNANIR DİYORDUNUZ.ŞİMDİ SİZ KÜÇÜKMÜ-BÜYÜKMÜSÜNÜZ.GÖNLÜM TÜRK FUTBOLUNUN KALKINMASINDA.SİZ BİRDE TFF Yİ VE KURULLARINI İŞİNİZE GELMEDİMİ SUÇLARSINIZ KÜÇÜK TAKIM ..
- Derbide hem Selçuk hem De Jong...
Toplam 8
Yorum
austin e naısl yani defnsif tedbir mi..e bruma forvetmi oynayacak ya da sneijder kanatmı sneijder kanata çekilirse veriminin düştüğünü herkes biliyo artık.de orta sahayı 3 leyince defans daha ii olacak diye bişey yok yaa aten önde pozisyon bulmada sorunumuz var artık pozisyona giremeyiz herhalde..
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