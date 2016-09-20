 Eren Süper Lig'e karşı – Fotomaç – 20 Eylül 2016
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    20 Eylül 2016, Salı
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    Eren Süper Lig'e karşı

    Eren Süper Lig'e karşı
    'ın yeni sezondaki flaş oyuncularından Eren, Süper Lig'deki takımlarla yarışır hale geldi. Süper Lig'in ilk 4 haftasında 7 takım 4 ve altında gol attı. İlk 4 haftada Gaziantep (1), Ç. Rize, Trabzon ve Adana (2), Kasımpaşa ve Akhisar (3) ile Antalya (4), Eren'i geçemedi. Fenerbahçe'nin de dün akşamki maçına kadar sadece 3 golü bulunuyordu.
    1. 20 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:17
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