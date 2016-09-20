 Derbide yedek – Fotomaç – 20 Eylül 2016
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    20 Eylül 2016, Salı
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    Derbide yedek

    Derbide yedek
    Rize maçının kadrosunda yer almayan Nigel de Jong, maçında yedek oturacak. Selçuk İnan-Tolga Ciğerci ikilisinin uyumundan bu kez memnun kalan Riekerink, Beşiktaş derbisinde de orta sahanın göbeğinde değişiklik yapmayacak.
    1. 20 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:37
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