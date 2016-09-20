Derbide hem Selçuk hem De Jong...
Riekerink, ev sahibinin güçlü orta alanına karşılık Tolga'nın yanı sıra Selçuk ve De Jonk ikilisini de aynı anda sahaya sürmeyi planlıyor.
Beşiktaş'ı kendi sahasında önce durdurmayı planlayan Riekerink, ev sahibinin güçlü orta alanına karşılık Tolga'nın yanı sıra Selçuk ve De Jonk ikilisini de aynı anda sahaya sürmeyi planlıyor. Koşan ve savaşan bir orta alan ile Şenol Güneş'in planlarını boşa çıkarmak isteyen Riekerink, taktik çalışmasında bu üçlüyü yan yana oynattı. Riekerink oyunun gidişatına göre Selçuk İnan'ı Sneijder'e yaklaştırarak hem hücumda hem savunmada etkili bir takımı ortaya çıkarmak amacında. Sarı-kırmızılılar hücumda ise Sneijder, Eren ve Bruma üçlüsü ile gol ararken, Riekerink oyuncularına beraberlik için değil kazanmak için gidiyoruz düşüncesini yerleştirmeye çalışıyor.
- 20 Eylül 2016, Salı
- Güncelleme: 13:36
- Gözler N’Doye’de
Toplam 1
Yorum
TS Sen önce bir varlik göster bize. Pres yap en azindan.
- Çak bir beşlik
Toplam 17
Yorum
TARAFTAR DÜN Bİ HABERİN ALTINA JERMAİN LENS PATLAMA YAPACAK YAZMIŞTIM HAKLI ÇIKMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUM :)
- Terim’in tahtını sallıyor
Toplam 5
Yorum
Aslan Kesinlikle kalmali bu büyük borcarin sebebidir Fatih Terim.Bedava kaliteli teknik Adam bulduk tasliyan tasliyana,gecen yil Terim neredeydi
Derbide hem Selçuk hem De Jong... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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