 Derbide hem Selçuk hem De Jong... – Fotomaç – 20 Eylül 2016
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    20 Eylül 2016, Salı
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    Derbide hem Selçuk hem De Jong...

    Derbide hem Selçuk hem De Jong...

    Riekerink, ev sahibinin güçlü orta alanına karşılık Tolga'nın yanı sıra Selçuk ve De Jonk ikilisini de aynı anda sahaya sürmeyi planlıyor.

    bu sezonun ilk derbisinde 'ı evinde durdurmak için çalışmalarını hızlandırdı. Teknik direktör Jan Olde Riekerink, Vodafon Arena'da yenilmez olduğu öne sürülen son şampiyonu evinde devirmek amacında. Hollandalı teknik adam, oyuncularıyla yaptığı taktik toplantısında rakibin gücüne saygı duyduklarını belirtiyor ancak "Kimse yenilmez değildir" diyerek özgüven aşılıyor.

    Beşiktaş'ı kendi sahasında önce durdurmayı planlayan Riekerink, ev sahibinin güçlü orta alanına karşılık Tolga'nın yanı sıra Selçuk ve De Jonk ikilisini de aynı anda sahaya sürmeyi planlıyor. Koşan ve savaşan bir orta alan ile Şenol Güneş'in planlarını boşa çıkarmak isteyen Riekerink, taktik çalışmasında bu üçlüyü yan yana oynattı. Riekerink oyunun gidişatına göre Selçuk İnan'ı Sneijder'e yaklaştırarak hem hücumda hem savunmada etkili bir takımı ortaya çıkarmak amacında. Sarı-kırmızılılar hücumda ise Sneijder, Eren ve Bruma üçlüsü ile gol ararken, Riekerink oyuncularına beraberlik için değil kazanmak için gidiyoruz düşüncesini yerleştirmeye çalışıyor.

    1. 20 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 13:36
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