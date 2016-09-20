 Denayer kriz çıkardı – Fotomaç – 20 Eylül 2016
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    20 Eylül 2016, Salı
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    Denayer kriz çıkardı

    Denayer kriz çıkardı
    Manchester City'nin 'a kiraladığı Jason Denayer, takımının 'a 1-0 yenildiği maça dakikalar kala Patrick van Aanholt'ın yerine ilk 11'e alınınca, ortalık karıştı. Karar sonrası Van Aanholt şaşkın gözlerle Denayer'e bakarken, Denayer de vücut diliyle 'Haberim yok' mesajı verdi. Sunderland'in hocası Moyes ise kararı Aanholt'un sağlık sorunu sebebi ile aldığını açıkladı.
    1. 20 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:14
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