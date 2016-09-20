Beşiktaş'ın belalısı
Geçen sezon ilk yarıda oynanan ve 3-3 biten maçta iki kez siyah beyazlı ağları havalandırmayı başaran golcü oyuncu, “Gollerime Vodafone Arena’na da devam edeceğim” diyerek iddialı konuştu.
Galatasaray'ın cumartesi günü oynanacak Beşiktaş derbisindeki en büyük kozu kuşkusuz Eren Derdiyok olacak. Sarı-kırmızılı ekibin, Çaykur Rizespor'u 2-0 yendiği karşılaşmanın gollerini atan ve 4 haftada gol sayısını 4'e çıkaran başarılı futbolcu, şimdi de Beşiktaş'ı gözüne kestirdi. Taraftarlar ve tribünlerin güvenini kazanan tecrübeli oyuncunun, "Durmaya niyetim yok. Gollerime Vodafone Arena'da da devam etmek istiyorum" dediği öğrenildi. Eren'in Beşiktaş'a karşı da ilginç bir istatistiği var. İsviçre pasaportlu oyuncu geçen sezon 3-3 biten Beşiktaş maçında iki gol birden atmıştı.
REKOR KIRABİLİR Mİ?
Euro 2016 maçlarını genelde yedek kulübesinde geçiren Eren Derdiyok, İsviçre Milli Takımı'nın da umudu oldu. Son oynanan Portekiz maçında sadece 12 dakika forma giyen 28 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Vlademir Petkovic'in listesine girmeyi başardı. Macaristan ve Andorra maçlarının kadrosuna çağrılmasına garanti gözüyle bakılan Eren için İsviçreliler iki maçta gol rekoru bekliyor. İsviçre basını ve sosyal medya, Eren'in Andorra maçında kaç gol atabileceğini tartışılıyor.
ÜCRETİNİ ÇIKARDI
Eren Derdiyok, Karabük, Akhisar ve Rize maçlarında alınan galibiyetlerde büyük rol oynadı ve 3 maçta kulübüne 3.6 milyon lira (1.1 milyon euro) kazandırdı. Yıllık 2 milyon 150 bin euro alan yıldız oyuncu, attığı gollerle böylece yıllık ücretinin yarısını şimdiden çıkardı.
THE SUN'DA HABER OLDU
Çaykur Rize maçında müthiş bir bir röveşata golü atan Eren Derdiyok, İngilizleri de kendine hayran bıraktı. Türk asıllı İsviçreli oyuncunun golüne kayıtsız kalamayan The Sun'da tüm zamanların en iyi röveşatalarından biri olduğunu belirterek Eren'in Wesley Sneijder'in ortasında muhteşem bir konsantrasyonu olduğu yazıldı.
Savaş ÇORLU
REKOR KIRABİLİR Mİ?
Euro 2016 maçlarını genelde yedek kulübesinde geçiren Eren Derdiyok, İsviçre Milli Takımı'nın da umudu oldu. Son oynanan Portekiz maçında sadece 12 dakika forma giyen 28 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Vlademir Petkovic'in listesine girmeyi başardı. Macaristan ve Andorra maçlarının kadrosuna çağrılmasına garanti gözüyle bakılan Eren için İsviçreliler iki maçta gol rekoru bekliyor. İsviçre basını ve sosyal medya, Eren'in Andorra maçında kaç gol atabileceğini tartışılıyor.
ÜCRETİNİ ÇIKARDI
Eren Derdiyok, Karabük, Akhisar ve Rize maçlarında alınan galibiyetlerde büyük rol oynadı ve 3 maçta kulübüne 3.6 milyon lira (1.1 milyon euro) kazandırdı. Yıllık 2 milyon 150 bin euro alan yıldız oyuncu, attığı gollerle böylece yıllık ücretinin yarısını şimdiden çıkardı.
THE SUN'DA HABER OLDU
Çaykur Rize maçında müthiş bir bir röveşata golü atan Eren Derdiyok, İngilizleri de kendine hayran bıraktı. Türk asıllı İsviçreli oyuncunun golüne kayıtsız kalamayan The Sun'da tüm zamanların en iyi röveşatalarından biri olduğunu belirterek Eren'in Wesley Sneijder'in ortasında muhteşem bir konsantrasyonu olduğu yazıldı.
Savaş ÇORLU
- 20 Eylül 2016, Salı
- Güncelleme: 01:07
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Dick Advocaat: 'Bırakıp giderim'
Toplam 3
Yorum
GERÇEK BJK'Lİ Fenerbahçeye olan saçma nefretini cahilce laflarla dile getirirken beşiktaşın ismini bu rezilliğine alet etme, kin ve nefret saçma ortada.
- Yanal, 3 oyuncudan vazgeçmiyor
Toplam 5
Yorum
gs4ever bi 11 belirle artik kupa macindada ayni 11 ile cik sanki avrupa macin varda..moral olur hem boyle maclar iyidir..
- İsmail Köybaşı 6 yıl sonra!...
Toplam 7
Yorum
Neden 6 NİYE 5 DEĞİL 7 DEĞİLDE 6 ARKADAŞLAR DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ HAYIIIIRR .. AMA BURDA BİLE BİZİ YAKALAYAN Bİ TAKIM VAR AÇIKLIYORUMMM.... 6ALATASARAY ..... NİHAHHAHA
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