 Beşiktaş'ın belalısı – Fotomaç – 20 Eylül 2016
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    20 Eylül 2016, Salı
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    'ın belalısı

    Beşiktaş'ın belalısı

    Geçen sezon ilk yarıda oynanan ve 3-3 biten maçta iki kez siyah beyazlı ağları havalandırmayı başaran golcü oyuncu, “Gollerime Vodafone Arena’na da devam edeceğim” diyerek iddialı konuştu.

    'ın cumartesi günü oynanacak derbisindeki en büyük kozu kuşkusuz Eren Derdiyok olacak. Sarı-kırmızılı ekibin, Çaykur Rizespor'u 2-0 yendiği karşılaşmanın gollerini atan ve 4 haftada gol sayısını 4'e çıkaran başarılı futbolcu, şimdi de Beşiktaş'ı gözüne kestirdi. Taraftarlar ve tribünlerin güvenini kazanan tecrübeli oyuncunun, "Durmaya niyetim yok. Gollerime Vodafone Arena'da da devam etmek istiyorum" dediği öğrenildi. Eren'in Beşiktaş'a karşı da ilginç bir istatistiği var. İsviçre pasaportlu oyuncu geçen sezon 3-3 biten Beşiktaş maçında iki gol birden atmıştı.

    REKOR KIRABİLİR Mİ?
    Euro 2016 maçlarını genelde yedek kulübesinde geçiren Eren Derdiyok, İsviçre Milli Takımı'nın da umudu oldu. Son oynanan Portekiz maçında sadece 12 dakika forma giyen 28 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Vlademir Petkovic'in listesine girmeyi başardı. Macaristan ve Andorra maçlarının kadrosuna çağrılmasına garanti gözüyle bakılan Eren için İsviçreliler iki maçta gol rekoru bekliyor. İsviçre basını ve sosyal medya, Eren'in Andorra maçında kaç gol atabileceğini tartışılıyor.

    ÜCRETİNİ ÇIKARDI
    Eren Derdiyok, Karabük, Akhisar ve Rize maçlarında alınan galibiyetlerde büyük rol oynadı ve 3 maçta kulübüne 3.6 milyon lira (1.1 milyon euro) kazandırdı. Yıllık 2 milyon 150 bin euro alan yıldız oyuncu, attığı gollerle böylece yıllık ücretinin yarısını şimdiden çıkardı.

    THE SUN'DA HABER OLDU
    Çaykur Rize maçında müthiş bir bir röveşata golü atan Eren Derdiyok, İngilizleri de kendine hayran bıraktı. Türk asıllı İsviçreli oyuncunun golüne kayıtsız kalamayan The Sun'da tüm zamanların en iyi röveşatalarından biri olduğunu belirterek Eren'in Wesley Sneijder'in ortasında muhteşem bir konsantrasyonu olduğu yazıldı.


    Savaş ÇORLU
    1. 20 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:07
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