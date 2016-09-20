 Aynen devam – Fotomaç – 20 Eylül 2016
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    20 Eylül 2016, Salı
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    Oyuncularının sergilediği futboldan memnun olan Jan Olde Riekerink, maçında da kadroda değişiklik yapmayı düşünmüyor. Akhisar ve Ç.Rize'yi yenen, Kayseri ile 1-1 kalan sarı-kırmızılı takım, Vodafone Arena'da da görev yapacak.
    1. 20 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:38
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