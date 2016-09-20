"Astronomik transferler yapmadık ama..."
Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, bu seneki hayalinin geçen seneki takımı koruyup, birkaç takviye yapmak olduğunu belirterek, “Transfer döneminde bizim dışımızda gerçekleşen olaylar, şanssızlıklar, cezalar oldu. Euroleague takımlarına baktığımızda 11 veya 12. bütçe konumundayız. Kadroya baktığımızda her mevkide iyi 2 oyuncumuz var. Astronomik transferler yapmadık, iyi transferler yaptık” dedi.
İtalya'da ilk kampı tamamladıklarını söyleyen Ataman, "Bormio'da çalıştık, Daha sonrada Sardunya Adası'nda özel maç ve turnuva oynadık. Yeni bir takımız. Geçen yılki kadrodan 5 kişi kaldı. Yeni oyuncuları yaptığımız antrenmanlarla ve hazırlık maçlarıyla sisteme monte etmeye çalışıyoruz. Oyuncuları kendi takımımızda görmek daha farklı. Kendimize göre yeni metot arayışları içindeyiz. Bu aşamada İtalya bölümünü tamamladık. Euroleague'in başlamasına daha var. Bizim hazırlıklarımız, maçlarımız devam edeceğiz. Bu hafta sonu Moskova'da Khimki Moskova ile hazırlık maçı oynayacağız. Oradan Atina'ya gideceğiz. Olympiacos ile iki ve AEK ile oynayacağız. Kapasiteli bir kadromuz var. Çok yeni oyuncu var. Onları takım halinde oynatmaya gayret gösteriyoruz" şeklinde konuştu.
"Astronomik transferler yapmadık ama iyi transferler yaptık"
Bu seneki hayalinin geçen seneki takımı koruyup, birkaç takviye yapmak olduğunu belirten Ataman, "Transfer döneminde bizim dışımızda gerçekleşen olaylar, şanssızlıklar, cezalar oldu. En önemli oyuncularımızdan Mc Collum ve Lasme'yi kaybetmiş olmamız. Makul bütçelerle iyi takım kurduk. Bugün Euroleague takımlarına baktığımızda 11 veya 12. bütçe konumundayız. Kadroya baktığımızda her mevkide iyi 2 oyuncumuz var. Astronomik transferler yapmadık, iyi transferler yaptık. Hepsi çok şey beklediğimiz oyuncular. Bu kadronun iyi bir kimyası olduğu için bu oyuncuları aldık. Her oyuncunun farklı özellikleri var. Bunları da maç içinde gereken yerlerde kullanmamız bize kalacak" diye konuştu.
"Krstic 1 lira ücret almadı"
Yeni transfer edilen fakat sakatlığı dolayısıyla takımdan ayrılan Sırp oyuncu Nenad Krstic için Ataman şunları söyledi:
"İtalya'da oynadığımız ilk maçta gösterdi. Sağılıklı bir Krstic Avrupa'nın en iyi pivotu. Bugüne kadar Avrupa'da oynadığı fiyatın 4'te 5'te bir fiyatına anlaşma yaptık. Sağlıklı olduğu takdirde onu kullanacaktık. Antrenman temposu ve hazırlıkları maçları da başlayınca dizindeki sakatlık nüksetti. Dizi şişti. Yeniden kontrole gittiğinde de yeni operasyona ihtiyacı olduğu ve 2, 3 ay uzak kalacağı açıklandı. O da takıma katkı sağlayamayacağını düşündüğü için karşılıklı anlaştık. Kendisi istedi. 1 lira ücret almadı. Sonrasında Avrupa basketbolunun en iyi oyuncularından Tibor Pleiss'ı aldık" ifadelerini kullandı.
"Ceza 3 ya da 6 ay olsaydı Lasme'yi kullanmak istiyorduk"
Geçen sezon keyif verici madde kullandığı için ceza alan Stephane Lasme için ise Ataman, "Bizim bekletimiz bu tip cezalar 3 ve 6 aydı. Bu tarz keyif verici madde kullanan kişilerin cezalarının süresi uzatıldığı için 1 yıl ceza aldı. Kendisi tahkime gidecek. Bizim kontrantlı oyuncumuz olmadığı için biz takip edemiyoruz. Ceza 3 ya da 6 ay olsaydı Lasme'yi kullanmak istiyorduk. Eurocup şampiyonluğunda önemli oyuncuydu. Hata yapmıştır. Basketbola döndüğü zaman her kulüp isteyecektir" diye konuştu.
Euroleague'in yeni formatının müthiş olduğunu belirten Ataman, "Her hafta maçlar olacak. Bizler açısından keyif verici ama yorucu olacak. Çok zor bir sezon olacak. Seyirci açısından güzel olacak. 4 tane Euroleague takımı var. Biz de Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğiz" dedi.
- 20 Eylül 2016, Salı
- Güncelleme: 16:33
- Çak bir beşlik
Toplam 32
Yorum
YORUMCU SKORA BAKIPTA FENERBAHÇE İYİ OYNADI SANMAYIN AYNI FENER DEĞİŞİKLİK YOK SADECE KASIMPAŞA KÖTÜYDÜ JOSEF VE OZAN TUFANDA GOL ATTILAR AMA GOL DIŞINDA YİNE SAHADA YOKLAR BEN EN ÇOK YENİ TRANSFER JEREMİYİ BEĞENDİM BİRDE HERZAMANKİ OZAN VE MEHMET TOPAL ONUN DIŞINDAKİLERDE BİR DEĞİŞİKLİK YOK İŞALLAH DÜZELİR BU TAKIMDA BİZDE ZEVKLE MAÇ İZLERİZ..
- Çak bir beşlik
Toplam 32
Yorum
Feneristan Fenerbahçe öyle büyük bir kulüptür ki, Beşiktaşlısı da, Cimbomu da, kendisine rakip olarak, kıstas olarak Feneri seçer. Hadi şimdi dağılın.
- Eren Süper Lig'e karşı
Toplam 7
Yorum
han sen misin o golcu hayirdir karar mercii sensen yanarmis bizim takim sen bir soguk su ic. 30 u asanlardan olacaktir rahat rahat. ikinci hakan donemi izlemeye hazir ol sen.
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