 Tartışmasız en iyisi – Fotomaç – 19 Eylül 2016
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    19 Eylül 2016, Pazartesi
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    Tartışmasız en iyisi

    Tartışmasız en iyisi
    İlk 4 haftada 10 puan toplayarak Süper Lig'e damga vuran 'ın başarısı istatistiklere de yansıdı. Performansını her geçen gün artıran sarı-kırmızılı ekip, 4 hafta sonunda oynanan maçlar içerisinde en çok şut atan (63), en çok pas yapan (2661) ve paslarını en çok başarılı yere atan (2248) takımı olmayı başardı.
    1. 19 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:18
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