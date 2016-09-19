Son 10 yılın ‘pas’ını attılar
Ç.Rize'yi Eren Derdiyok'un 2 müthiş golüyle deviren G.Saray, 10 yıldır gerçekleştiremediği bir istatistiğin de altına imza attı. Aslan, 720 pasta ve 621 isabetle bu başarı oranına son 10 yılda oynadığı 460 maç içinde ilk defa ulaşabildi. Cimbom maçı da yüzde 68 topla oynama üstünlüğüyle tamamladı.
- 19 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 22:29
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Emenike: Kimse beni sevmiyor!
Toplam 35
Yorum
Bhnbrk1907 Haklısın sevmiyoruz. sadece güç ile futbolcu olunmuyor birazda bitiricilik beceri yetenek lütfen.
- Kartal yüksekten uçuyor
Toplam 15
Yorum
kartalım senin aşkınla büyüdük senin aşkınla öleceğiz..bütün oyuncuları teknik direktötümüz başkanımızı çok seviyoruz ...Emeği geçen herkese çok teşekür ederim
- Emenike: Kimse beni sevmiyor!
Toplam 35
Yorum
bg fener küme düşer çünkü fenerden zayıf takım yok.
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