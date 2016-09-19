 Son 10 yılın ‘pas’ını attılar – Fotomaç – 19 Eylül 2016
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    19 Eylül 2016, Pazartesi
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    Son 10 yılın ‘pas’ını attılar

    Son 10 yılın ‘pas’ını attılar
    Ç.Rize'yi Eren Derdiyok'un 2 müthiş golüyle deviren G.Saray, 10 yıldır gerçekleştiremediği bir istatistiğin de altına imza attı. Aslan, 720 pasta ve 621 isabetle bu başarı oranına son 10 yılda oynadığı 460 maç içinde ilk defa ulaşabildi. Cimbom maçı da yüzde 68 topla oynama üstünlüğüyle tamamladı.
    1. 19 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:29
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