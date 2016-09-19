Riekerink izin vermedi

Eren Derdiyok'un müthiş golü kadar Selçuk İnan'ın kaçırdığı penaltı da konuşuldu. Selçuk, penaltıda maçta iki golle yıldızlaşan Eren'le göz göze geldi. 'Sen at' işareti yaptı. Eren hazırlık yaparken, araya giren Riekerink son günlerde performansıyla tartışılan Selçuk'un kullanmasını istedi. Ancak penaltı kaçınca Hollandalı'nın moral jesti yarıda kaldı.