Riekerink izin vermedi
Eren Derdiyok'un müthiş golü kadar Selçuk İnan'ın kaçırdığı penaltı da konuşuldu. Selçuk, penaltıda maçta iki golle yıldızlaşan Eren'le göz göze geldi. 'Sen at' işareti yaptı. Eren hazırlık yaparken, araya giren Riekerink son günlerde performansıyla tartışılan Selçuk'un kullanmasını istedi. Ancak penaltı kaçınca Hollandalı'nın moral jesti yarıda kaldı.
- 19 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 22:26
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Emenike: Kimse beni sevmiyor!
Toplam 35
Yorum
Bhnbrk1907 Haklısın sevmiyoruz. sadece güç ile futbolcu olunmuyor birazda bitiricilik beceri yetenek lütfen.
- Kartal yüksekten uçuyor
Toplam 15
Yorum
kartalım senin aşkınla büyüdük senin aşkınla öleceğiz..bütün oyuncuları teknik direktötümüz başkanımızı çok seviyoruz ...Emeği geçen herkese çok teşekür ederim
- Emenike: Kimse beni sevmiyor!
Toplam 35
Yorum
bg fener küme düşer çünkü fenerden zayıf takım yok.
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