Merak etmeyin
Yeniden takıma dönmek için artık gün sayan Podolski, son paylaşımı ile heyecan yarattı. Koşu bandındaki bir videoyu paylaşan Alman yıldız, "Yine koşuyorum. Hiç merak etmeyin. Bomba gibi döneceğim" dedi.
- 19 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 22:33
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Emenike: Kimse beni sevmiyor!
Toplam 35
Yorum
Bhnbrk1907 Haklısın sevmiyoruz. sadece güç ile futbolcu olunmuyor birazda bitiricilik beceri yetenek lütfen.
- Kartal yüksekten uçuyor
Toplam 15
Yorum
kartalım senin aşkınla büyüdük senin aşkınla öleceğiz..bütün oyuncuları teknik direktötümüz başkanımızı çok seviyoruz ...Emeği geçen herkese çok teşekür ederim
- Emenike: Kimse beni sevmiyor!
Toplam 35
Yorum
bg fener küme düşer çünkü fenerden zayıf takım yok.
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