 Merak etmeyin – Fotomaç – 19 Eylül 2016
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    19 Eylül 2016, Pazartesi
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    Merak etmeyin

    Merak etmeyin
    Yeniden takıma dönmek için artık gün sayan Podolski, son paylaşımı ile heyecan yarattı. Koşu bandındaki bir videoyu paylaşan Alman yıldız, "Yine koşuyorum. Hiç merak etmeyin. Bomba gibi döneceğim" dedi.
    1. 19 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:33
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