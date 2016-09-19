Kelimeler yetmez

Eren, manşetleri süslerken Sneijder de Çaykur Rize maçının gizli kahramanıydı. Hollandalı yıldız, Eren'in attığı 2 golün asistini yaparak galibiyetin mimarı oldu. Maç sonu Sneijder, oğlu Xess Xava ile birlikte tribünlere üçlü çektirdi. O sırada çekilen bir fotoğrafı paylaşan Yolanthe Cabau da "Kelimelere sığmayacak bir an" diye yazarak duygularını tarif etti.