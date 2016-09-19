Kelimeler yetmez
Eren, manşetleri süslerken Sneijder de Çaykur Rize maçının gizli kahramanıydı. Hollandalı yıldız, Eren'in attığı 2 golün asistini yaparak galibiyetin mimarı oldu. Maç sonu Sneijder, oğlu Xess Xava ile birlikte tribünlere üçlü çektirdi. O sırada çekilen bir fotoğrafı paylaşan Yolanthe Cabau da "Kelimelere sığmayacak bir an" diye yazarak duygularını tarif etti.
- 19 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 22:39
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Emenike: Kimse beni sevmiyor!
Toplam 35
Yorum
Bhnbrk1907 Haklısın sevmiyoruz. sadece güç ile futbolcu olunmuyor birazda bitiricilik beceri yetenek lütfen.
- Kartal yüksekten uçuyor
Toplam 15
Yorum
kartalım senin aşkınla büyüdük senin aşkınla öleceğiz..bütün oyuncuları teknik direktötümüz başkanımızı çok seviyoruz ...Emeği geçen herkese çok teşekür ederim
- Emenike: Kimse beni sevmiyor!
Toplam 35
Yorum
bg fener küme düşer çünkü fenerden zayıf takım yok.
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