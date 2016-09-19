 Kelimeler yetmez – Fotomaç – 19 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Eylül 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Kelimeler yetmez

    Kelimeler yetmez
    Eren, manşetleri süslerken Sneijder de Çaykur Rize maçının gizli kahramanıydı. Hollandalı yıldız, Eren'in attığı 2 golün asistini yaparak galibiyetin mimarı oldu. Maç sonu Sneijder, oğlu Xess Xava ile birlikte tribünlere üçlü çektirdi. O sırada çekilen bir fotoğrafı paylaşan Yolanthe Cabau da "Kelimelere sığmayacak bir an" diye yazarak duygularını tarif etti.
    1. 19 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:39
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kelimeler yetmez haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.