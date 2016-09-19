Hepsi bir yerde
Sıfır çeken Van Persie, Fernandao ve Emenike’ye nazire yaptı.
Ç.Rize'ye 2 süper gol atarak ligde 4'te 4 yapan yıldıza övgü yağıyor. Taraftarlar, Eren'in Tanju'dan Jardel'e, Ümit'ten Drogba'ya Cimbom'da bir döneme damga vurmuş isimlerin bileşenini oluşturduğu konusunda birleşti. Galatasaray'da Eren Derdiyok rüzgarı esmeye devam ediyor. İlk 2 haftayı 2 golle kapatan tecrübeli oyuncu, Kayserispor karşısında varlık gösteremeyince ince ince eleştiriler başlamıştı. Ancak Çaykur Rizespor maçıyla Eren Derdiyok içinde sakladığı cevheri tam olarak göstermediği ortaya çıktı. Birisi yıllarca unutulmayacak bir röveşata ile iki gol daha atan 28 yaşındaki futbolcu, uzun bir aradan sonra Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı.
ÜÇ FENERLİ'YE KARŞI TEK
Sıfır çeken Van Persie, Fernandao ve Emenike'ye nazire yaptı. Galatasaraylı taraftarların yeni kahramanı Eren Derdiyok, Fenerbahçe'nin ünlü forvetlerini de gölgelemeyi başardı. Sarı-lacivertli takımın gol ayakları Van Persie, Fernandao ve Emenike Süper Lig'de henüz golle tanışamazken, Eren 4. haftanın sonunda 4 gole ulaştı. Galatasaray'a 4 milyon euro bonservisle transfer olan Derdiyok sarı-kırmızılı ekibi sırtlarken, bonservis ücretleri toplamda 18 milyon euro'yu bulan üç futbolcu saç baş yoldurdu.
ÖNCE BEĞENİLMEMİŞTİ
Halbuki geldiği ilk dönemde "Sık sakatlanıyor Mustafa Pektemek gibi olur" diyen de "uzun boylu ve pres yapıyor ama golcü değil; Umut Bulut gibi olur" diyen de vardı ve Bu liste uzayıp gidiyordu. Fakat gelinen süreçte Eren 4 haftada 4 gol atarak kalitesini ortaya koydu. Şu günlerde Galatasaray taraftarları, Eren'i, sarı-kırmızılı takımın tarihine geçmiş dev isimlere benzetiyor. Tanju, Jardel, Drogba, Burak gibi birçok ünlü isim sayılırken sarı-kırmızılılar, Eren'in bu efsanelerin en iyi özelliklerini üzerinde taşıdığı yorumlarında birleşti.
İNCE GÖNDERME
Eren'in Rize'ye attığı röveşata golü herkesi yerinden zıplatırken Levent Nazifoğlu'nu fazla şaşırtmadı. Nazifoğlu, "Eren'i böyle goller atsın diye aldık. Eren konusunda yazı yazanlara performansını sormak lazım. Bizim için bu performans şaşırtıcı değil" dedi.
BAŞKAN'DAN ÖZEL TEBRİK
Maç sonrası teknik heyet, futbolcular ve bazı yöneticiler Eren Derdiyok'u attığı şık röveşata golü ve futbolu için tebrik ederken Başkan Dursun Özbek de kayıtsız kalmadı. Tüm takımı kutlayan Özbek, Eren ile özel olarak görüştü ve müthiş golü nedeniyle ayrıca kutladı.
İşte o dev isimler ve Eren Derdiyok'ta vücut bulan özellikleri:
1990-92 Roman Kosecki gibi büyük paraya satılma potansiyeli var.
2000-01 Mario Jardel kadar soğuk ve havalı...
2001-09 Ümit Karan gibi her topa vuruyor. Ama isabet oranı yüksek...
2004-09 Necati Ateş gibi nerede duracağını iyi biliyor.
2008-13 Milan Baros gibi şok goller atıyor.
2011-14 Johan Elmander gibi çok koşup, pres yapıyor
2013-14 Didier Drogba kadar kendisine güveniyor.
2012-16 Burak Yılmaz'a benziyor ama ofsayda düşmüyor, penaltı peşinde koşmuyor.
2012-16 Umut Bulut gibi boylu poslu... Centilmen...
1955- ∞ Ve en önemlisi Metin Oktay'ın ruhunu taşıyor.
ÜÇ FENERLİ'YE KARŞI TEK
Sıfır çeken Van Persie, Fernandao ve Emenike'ye nazire yaptı. Galatasaraylı taraftarların yeni kahramanı Eren Derdiyok, Fenerbahçe'nin ünlü forvetlerini de gölgelemeyi başardı. Sarı-lacivertli takımın gol ayakları Van Persie, Fernandao ve Emenike Süper Lig'de henüz golle tanışamazken, Eren 4. haftanın sonunda 4 gole ulaştı. Galatasaray'a 4 milyon euro bonservisle transfer olan Derdiyok sarı-kırmızılı ekibi sırtlarken, bonservis ücretleri toplamda 18 milyon euro'yu bulan üç futbolcu saç baş yoldurdu.
ÖNCE BEĞENİLMEMİŞTİ
Halbuki geldiği ilk dönemde "Sık sakatlanıyor Mustafa Pektemek gibi olur" diyen de "uzun boylu ve pres yapıyor ama golcü değil; Umut Bulut gibi olur" diyen de vardı ve Bu liste uzayıp gidiyordu. Fakat gelinen süreçte Eren 4 haftada 4 gol atarak kalitesini ortaya koydu. Şu günlerde Galatasaray taraftarları, Eren'i, sarı-kırmızılı takımın tarihine geçmiş dev isimlere benzetiyor. Tanju, Jardel, Drogba, Burak gibi birçok ünlü isim sayılırken sarı-kırmızılılar, Eren'in bu efsanelerin en iyi özelliklerini üzerinde taşıdığı yorumlarında birleşti.
İNCE GÖNDERME
Eren'in Rize'ye attığı röveşata golü herkesi yerinden zıplatırken Levent Nazifoğlu'nu fazla şaşırtmadı. Nazifoğlu, "Eren'i böyle goller atsın diye aldık. Eren konusunda yazı yazanlara performansını sormak lazım. Bizim için bu performans şaşırtıcı değil" dedi.
BAŞKAN'DAN ÖZEL TEBRİK
Maç sonrası teknik heyet, futbolcular ve bazı yöneticiler Eren Derdiyok'u attığı şık röveşata golü ve futbolu için tebrik ederken Başkan Dursun Özbek de kayıtsız kalmadı. Tüm takımı kutlayan Özbek, Eren ile özel olarak görüştü ve müthiş golü nedeniyle ayrıca kutladı.
İşte o dev isimler ve Eren Derdiyok'ta vücut bulan özellikleri:
1990-92 Roman Kosecki gibi büyük paraya satılma potansiyeli var.
2000-01 Mario Jardel kadar soğuk ve havalı...
2001-09 Ümit Karan gibi her topa vuruyor. Ama isabet oranı yüksek...
2004-09 Necati Ateş gibi nerede duracağını iyi biliyor.
2008-13 Milan Baros gibi şok goller atıyor.
2011-14 Johan Elmander gibi çok koşup, pres yapıyor
2013-14 Didier Drogba kadar kendisine güveniyor.
2012-16 Burak Yılmaz'a benziyor ama ofsayda düşmüyor, penaltı peşinde koşmuyor.
2012-16 Umut Bulut gibi boylu poslu... Centilmen...
1955- ∞ Ve en önemlisi Metin Oktay'ın ruhunu taşıyor.
- 19 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:52
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Emenike: Kimse beni sevmiyor!
Toplam 35
Yorum
Bhnbrk1907 Haklısın sevmiyoruz. sadece güç ile futbolcu olunmuyor birazda bitiricilik beceri yetenek lütfen.
- Kartal yüksekten uçuyor
Toplam 15
Yorum
kartalım senin aşkınla büyüdük senin aşkınla öleceğiz..bütün oyuncuları teknik direktötümüz başkanımızı çok seviyoruz ...Emeği geçen herkese çok teşekür ederim
- Emenike: Kimse beni sevmiyor!
Toplam 35
Yorum
bg fener küme düşer çünkü fenerden zayıf takım yok.
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