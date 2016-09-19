 Hamzaoğlu’nu ikiye katladı – Fotomaç – 19 Eylül 2016
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    19 Eylül 2016, Pazartesi
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    Hamzaoğlu’nu ikiye katladı

    Hamzaoğlu’nu ikiye katladı
    , Rize'yi 2-0 yenerken Riekerink de başarılı bir istatistiğe imza attı. Geçen sezona Hamza Hamzaoğlu'yla başlayan Aslan ilk 4 haftada 1 galibiyet alırken, sadece 5 puan toplamıştı. Riekerink'le sarı-kırmızılılar ise ilk 4 haftayı 10 puanla kapatmayı başardı. Hollandalı, geçen sezon Mustafa Denizli'den sonra göreve geldiği dönemde ilk 4 haftada da 2 puan toplamıştı.
    1. 19 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:07
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