Hamzaoğlu’nu ikiye katladı
Galatasaray, Rize'yi 2-0 yenerken Riekerink de başarılı bir istatistiğe imza attı. Geçen sezona Hamza Hamzaoğlu'yla başlayan Aslan ilk 4 haftada 1 galibiyet alırken, sadece 5 puan toplamıştı. Riekerink'le sarı-kırmızılılar ise ilk 4 haftayı 10 puanla kapatmayı başardı. Hollandalı, geçen sezon Mustafa Denizli'den sonra göreve geldiği dönemde ilk 4 haftada da 2 puan toplamıştı.
- 19 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 02:07
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Emenike: Kimse beni sevmiyor!
Toplam 35
Yorum
Bhnbrk1907 Haklısın sevmiyoruz. sadece güç ile futbolcu olunmuyor birazda bitiricilik beceri yetenek lütfen.
- Kartal yüksekten uçuyor
Toplam 15
Yorum
kartalım senin aşkınla büyüdük senin aşkınla öleceğiz..bütün oyuncuları teknik direktötümüz başkanımızı çok seviyoruz ...Emeği geçen herkese çok teşekür ederim
- Emenike: Kimse beni sevmiyor!
Toplam 35
Yorum
bg fener küme düşer çünkü fenerden zayıf takım yok.
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