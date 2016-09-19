Hamit gitti geldi
Çaykur Rizespor maçında oyuna alınmamasına kızıp şişeleri tekmelediği için kadro dışı bırakılan Hamit Altıntop, dün sabah hocasından özür diledi
Galatasaray'da Çaykur Rizespor maçının ardından Hamit Altıntop krizi patladı. Karşılaşmaya yedek başlayan ve ikinci yarıda oyuna girmek için uzun süre kenarda ısınan tecrübeli futbolcu, bitiş düdüğünün ardından isyan etti. Teknik direktör Riekerink'in kendisini oyuna almamasına sinirlenen Hamit, saha kenarındaki su şişelerini öfkeyle tekmeleyerek kırdı. Bu tepkisi sonrası yönetim tarafından kadro dışı bırakılan Hamit, dün sabah soluğu Florya'da aldı. Hocasından özür dileyen 33 yaşındaki futbolcu, "Hırsımın kurbanı oldum. Hatalıyım. Bir daha böyle bir şey yaşanmayacağına söz veririyorum" deyince affedildi ve takımla antrenmana çıktı.
- 19 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:47
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Emenike: Kimse beni sevmiyor!
Toplam 35
Yorum
Bhnbrk1907 Haklısın sevmiyoruz. sadece güç ile futbolcu olunmuyor birazda bitiricilik beceri yetenek lütfen.
- Kartal yüksekten uçuyor
Toplam 15
Yorum
kartalım senin aşkınla büyüdük senin aşkınla öleceğiz..bütün oyuncuları teknik direktötümüz başkanımızı çok seviyoruz ...Emeği geçen herkese çok teşekür ederim
- Emenike: Kimse beni sevmiyor!
Toplam 35
Yorum
bg fener küme düşer çünkü fenerden zayıf takım yok.
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