 Hamit gitti geldi – Fotomaç – 19 Eylül 2016
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    19 Eylül 2016, Pazartesi
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    Hamit gitti geldi

    Hamit gitti geldi

    Çaykur Rizespor maçında oyuna alınmamasına kızıp şişeleri tekmelediği için kadro dışı bırakılan Hamit Altıntop, dün sabah hocasından özür diledi

    'da Çaykur Rizespor maçının ardından Hamit Altıntop krizi patladı. Karşılaşmaya yedek başlayan ve ikinci yarıda oyuna girmek için uzun süre kenarda ısınan tecrübeli futbolcu, bitiş düdüğünün ardından isyan etti. Teknik direktör Riekerink'in kendisini oyuna almamasına sinirlenen Hamit, saha kenarındaki su şişelerini öfkeyle tekmeleyerek kırdı. Bu tepkisi sonrası yönetim tarafından kadro dışı bırakılan Hamit, dün sabah soluğu Florya'da aldı. Hocasından özür dileyen 33 yaşındaki futbolcu, "Hırsımın kurbanı oldum. Hatalıyım. Bir daha böyle bir şey yaşanmayacağına söz veririyorum" deyince affedildi ve takımla antrenmana çıktı.
    1. 19 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:47
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