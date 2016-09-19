Gol serisi bitti
Burak Yılmaz'ın forma giydiği Beijing Guoan, Shijiazhuang Ever Bright ile golsüz berabere kaldı. Maçta istekli bir performans sergileyen Beijing, rakibin savunmadaki direncini kıramayınca 1 puana razı oldu. Takımın en etkili isimlerinden olan Burak son vuruşları yapamadı. Son 4 maçında 5 golü olan Burak, sessiz kalarak gol serisini bitirdi.
- 19 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 22:42
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Emenike: Kimse beni sevmiyor!
Toplam 35
Yorum
Bhnbrk1907 Haklısın sevmiyoruz. sadece güç ile futbolcu olunmuyor birazda bitiricilik beceri yetenek lütfen.
- Kartal yüksekten uçuyor
Toplam 15
Yorum
kartalım senin aşkınla büyüdük senin aşkınla öleceğiz..bütün oyuncuları teknik direktötümüz başkanımızı çok seviyoruz ...Emeği geçen herkese çok teşekür ederim
- Emenike: Kimse beni sevmiyor!
Toplam 35
Yorum
bg fener küme düşer çünkü fenerden zayıf takım yok.
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