Gol serisi bitti

Burak Yılmaz'ın forma giydiği Beijing Guoan, Shijiazhuang Ever Bright ile golsüz berabere kaldı. Maçta istekli bir performans sergileyen Beijing, rakibin savunmadaki direncini kıramayınca 1 puana razı oldu. Takımın en etkili isimlerinden olan Burak son vuruşları yapamadı. Son 4 maçında 5 golü olan Burak, sessiz kalarak gol serisini bitirdi.