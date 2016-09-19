 Gol serisi bitti – Fotomaç – 19 Eylül 2016
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    19 Eylül 2016, Pazartesi
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    Gol serisi bitti

    Gol serisi bitti
    Burak Yılmaz'ın forma giydiği Beijing Guoan, Shijiazhuang Ever Bright ile golsüz berabere kaldı. Maçta istekli bir performans sergileyen Beijing, rakibin savunmadaki direncini kıramayınca 1 puana razı oldu. Takımın en etkili isimlerinden olan Burak son vuruşları yapamadı. Son 4 maçında 5 golü olan Burak, sessiz kalarak gol serisini bitirdi.
    1. 19 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:42
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