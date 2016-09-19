Erçetin’e sürpriz görev
G.Saray'ın eski yöneticilerinden sanatçı Candan Erçetin'e kulüpte yeni görev verildi. Yeni kurulan medya iletişim komisyonun başına sanatçı ve eski yönetici Erçetin getirildi. Daha önce Aslan'da 2. başkanlık görevini üstlenen Candan Erçetin, kulüp başkanı Dursun Özbek'e danışmanlık da yapacak.
- 19 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 22:53
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Emenike: Kimse beni sevmiyor!
Toplam 35
Yorum
Bhnbrk1907 Haklısın sevmiyoruz. sadece güç ile futbolcu olunmuyor birazda bitiricilik beceri yetenek lütfen.
- Kartal yüksekten uçuyor
Toplam 15
Yorum
kartalım senin aşkınla büyüdük senin aşkınla öleceğiz..bütün oyuncuları teknik direktötümüz başkanımızı çok seviyoruz ...Emeği geçen herkese çok teşekür ederim
- Emenike: Kimse beni sevmiyor!
Toplam 35
Yorum
bg fener küme düşer çünkü fenerden zayıf takım yok.
Erçetin’e sürpriz görev haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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