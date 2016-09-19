 Erçetin’e sürpriz görev – Fotomaç – 19 Eylül 2016
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    19 Eylül 2016, Pazartesi
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    Erçetin’e sürpriz görev

    Erçetin’e sürpriz görev
    G.Saray'ın eski yöneticilerinden sanatçı Candan Erçetin'e kulüpte yeni görev verildi. Yeni kurulan medya iletişim komisyonun başına sanatçı ve eski yönetici Erçetin getirildi. Daha önce Aslan'da 2. başkanlık görevini üstlenen Candan Erçetin, kulüp başkanı Dursun Özbek'e danışmanlık da yapacak.
    1. 19 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:53
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