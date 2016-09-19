Erçetin’e sürpriz görev

G.Saray'ın eski yöneticilerinden sanatçı Candan Erçetin'e kulüpte yeni görev verildi. Yeni kurulan medya iletişim komisyonun başına sanatçı ve eski yönetici Erçetin getirildi. Daha önce Aslan'da 2. başkanlık görevini üstlenen Candan Erçetin, kulüp başkanı Dursun Özbek'e danışmanlık da yapacak.