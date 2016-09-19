Divan kurulu toplanıyor
Galatasaray Kulübü Divan Kurulunun eylül ayı olağan toplantısı 21 Eylül Çarşamba günü yapılacak.
Başkan yardımcısı Eşref Alaçayır'ın Galatasaray Adası işletmecisiyle ilgili ihtilafın hukuki durumu hakkında bilgilendirme yapacağı toplantıda, kulüp ve bağlı ortaklıklarına ait 30 Haziran 2016 tarihi itibarıyla düzenlenmiş ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tabloları yönetim kurulunca sunulacak.
- 19 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 12:20
- Olmak ya da olmamak
Toplam 6
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- “Kafa”lara çare bulmalıyız
Toplam 11
Yorum
gfb ozan heryerde kötü aynı mereles
- Arı gibi çalışıyor
Toplam 4
Yorum
eşref kara adamı hoca yaptılar çıktılar bilmiyorum varsa yazsınlar bir takım maçı 1 adam değiştirerek nasıl tamamlar bu adamda normal değil,ayrıca snejder den korkuyor
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