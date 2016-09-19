Divan kurulu toplanıyor

Türk Telekom Arena 'da, divan kurulu başkan İrfan Aktar yönetiminde gerçekleştirilecek toplantıda, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek geride kalan iki aylık süredeki faaliyetleriyle ilgili bilgilendirmede bulunacak.

Başkan yardımcısı Eşref Alaçayır'ın Galatasaray Adası işletmecisiyle ilgili ihtilafın hukuki durumu hakkında bilgilendirme yapacağı toplantıda, kulüp ve bağlı ortaklıklarına ait 30 Haziran 2016 tarihi itibarıyla düzenlenmiş ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tabloları yönetim kurulunca sunulacak.