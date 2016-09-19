 Diallo ne yapsın! – Fotomaç – 19 Eylül 2016
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    19 Eylül 2016, Pazartesi
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    Diallo ne yapsın!

    Diallo ne yapsın!
    Fernando Muslera, Eren Derdiyok'un röveşata golünde çaresiz kalan Çaykur Rizespor'un kalesini koruyan Diallo'ya hak verdi. Eren'in mükemmel forvet olduğunu belirten Uruguaylı eldiven, "Golü alkışlamaktan başka yapacak bir şey yok. O röveşatadan sonra topun nereye gideceğini kestiremezsiniz, kalecinin yapacağı bir şey yok" diye konuştu. Gözü korkan Muslara, "Çok şanslıyız ki 'da bizimle oynuyor" demeyi de ihmal etmedi.
    1. 19 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:52
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