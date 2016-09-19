Diallo ne yapsın!
Fernando Muslera, Eren Derdiyok'un röveşata golünde çaresiz kalan Çaykur Rizespor'un kalesini koruyan Diallo'ya hak verdi. Eren'in mükemmel forvet olduğunu belirten Uruguaylı eldiven, "Golü alkışlamaktan başka yapacak bir şey yok. O röveşatadan sonra topun nereye gideceğini kestiremezsiniz, kalecinin yapacağı bir şey yok" diye konuştu. Gözü korkan Muslara, "Çok şanslıyız ki Galatasaray'da bizimle oynuyor" demeyi de ihmal etmedi.
- 19 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 22:52
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Emenike: Kimse beni sevmiyor!
Toplam 35
Yorum
Bhnbrk1907 Haklısın sevmiyoruz. sadece güç ile futbolcu olunmuyor birazda bitiricilik beceri yetenek lütfen.
- Kartal yüksekten uçuyor
Toplam 15
Yorum
kartalım senin aşkınla büyüdük senin aşkınla öleceğiz..bütün oyuncuları teknik direktötümüz başkanımızı çok seviyoruz ...Emeği geçen herkese çok teşekür ederim
- Emenike: Kimse beni sevmiyor!
Toplam 35
Yorum
bg fener küme düşer çünkü fenerden zayıf takım yok.
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