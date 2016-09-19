 Ciğerci tam isabet – Fotomaç – 19 Eylül 2016
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    19 Eylül 2016, Pazartesi
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    Ciğerci tam isabet

    Ciğerci tam isabet
    G.Saray'da Tolga Ciğerci, bonservis ücreti ve yıllık maaşı üzerinden yapılan eleştirilere sahada cevap vermeye devam ediyor. Ciğerci, Rize maçında 109 isabetli pas yaptı ve bu sezon bir karşılaşmada en çok isabetli pas yapan isim oldu. Aynı zamanda 370 isabetle de Toto Süper Lig'de zirvede yer alıyor.
    1. 19 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:15
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