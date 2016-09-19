Ciğerci tam isabet
G.Saray'da Tolga Ciğerci, bonservis ücreti ve yıllık maaşı üzerinden yapılan eleştirilere sahada cevap vermeye devam ediyor. Ciğerci, Rize maçında 109 isabetli pas yaptı ve bu sezon bir karşılaşmada en çok isabetli pas yapan isim oldu. Aynı zamanda 370 isabetle de Spor Toto Süper Lig'de zirvede yer alıyor.
- 19 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 02:15
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Emenike: Kimse beni sevmiyor!
Toplam 35
Yorum
Bhnbrk1907 Haklısın sevmiyoruz. sadece güç ile futbolcu olunmuyor birazda bitiricilik beceri yetenek lütfen.
- Kartal yüksekten uçuyor
Toplam 15
Yorum
kartalım senin aşkınla büyüdük senin aşkınla öleceğiz..bütün oyuncuları teknik direktötümüz başkanımızı çok seviyoruz ...Emeği geçen herkese çok teşekür ederim
- Emenike: Kimse beni sevmiyor!
Toplam 35
Yorum
bg fener küme düşer çünkü fenerden zayıf takım yok.
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