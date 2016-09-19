Carole’a hücum emri
G.Saray'da lige iyi başlayan isimlerden biri olan ve bu sezonki beş resmi maçta da ilk 11'de görev alan Lionel Carole'a teknik direktör Riekerink'ten uyarı geldi. Hollandalı çalıştırıcı Fransız sol bekten daha fazla ileri çıkması ve orta sayısını artırmasını istedi. Carole da hocasına bu uyarısını derbide yerine getireceğinin sözünü verdi.
- 19 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 22:30
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Emenike: Kimse beni sevmiyor!
Toplam 35
Yorum
Bhnbrk1907 Haklısın sevmiyoruz. sadece güç ile futbolcu olunmuyor birazda bitiricilik beceri yetenek lütfen.
- Kartal yüksekten uçuyor
Toplam 15
Yorum
kartalım senin aşkınla büyüdük senin aşkınla öleceğiz..bütün oyuncuları teknik direktötümüz başkanımızı çok seviyoruz ...Emeği geçen herkese çok teşekür ederim
- Emenike: Kimse beni sevmiyor!
Toplam 35
Yorum
bg fener küme düşer çünkü fenerden zayıf takım yok.
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