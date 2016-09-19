 Carole’a hücum emri – Fotomaç – 19 Eylül 2016
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    19 Eylül 2016, Pazartesi
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    Carole’a hücum emri

    Carole’a hücum emri
    G.Saray'da lige iyi başlayan isimlerden biri olan ve bu sezonki beş resmi maçta da ilk 11'de görev alan Lionel Carole'a teknik direktör Riekerink'ten uyarı geldi. Hollandalı çalıştırıcı Fransız sol bekten daha fazla ileri çıkması ve orta sayısını artırmasını istedi. Carole da hocasına bu uyarısını derbide yerine getireceğinin sözünü verdi.
    1. 19 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:30
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